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Yaşam

AKOM tarih verdi! İstanbul'da sıcaklık ne zaman yükselecek? 17 derecelerden 25'e çıkacak

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AKOM tarih verdi! İstanbul'da sıcaklık ne zaman yükselecek? 17 derecelerden 25'e çıkacak
Başlık ResmiAKOM tarih verdi! İstanbulda sıcaklık ne zaman yükselecek? 17 derecelerden 25e çıkacak

Meteoroloji ve AKOM’dan yeni hava durum raporları peş peşe sıralandı. Ülke genelinde parçalı bulutlu havanın etkili olacağını belirten Meteoroloji 12 ili sağanak yağış için uyardı. İstanbul’da önümüzdeki bir hafta boyunca yağış beklenmediğini ifade eden AKOM ise kentte sıcaklığın 10 Ekim Cumartesi günü 25 derecelere kadar ulaşarak yükseleceğini belirtti.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde bugün parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. Hava sıcaklığının mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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GÜNDEM

Meteoroloji'den kritik uyarı: 4 kentte sağanak alarmı!

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda şöyle denildi:

Ülkenin güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Ege ve İç Anadolu'nun güney, Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKOM tarih verdi! İstanbul'da sıcaklık ne zaman yükselecek? 17 derecelerden 25'e çıkacak
Başlık ResmiAKOM tarih verdi! İstanbul'da sıcaklık ne zaman yükselecek? 17 derecelerden 25'e çıkacak

12 İLE SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji, 12 ilde ise sağanak yağış etkisinin görüleceğini belirterek uyardı. İşte sağanak uyarısı yapılan iller:

NoŞehir
1Denizli
2Adana
3Antalya
4Hatay
5Isparta
6Konya
7Nevşehir
8Malatya
9Diyarbakır
10Gaziantep
11Mardin
12Şanlıurfa
AKOM tarih verdi! İstanbul'da sıcaklık ne zaman yükselecek? 17 derecelerden 25'e çıkacak
Başlık ResmiAKOM tarih verdi! İstanbul'da sıcaklık ne zaman yükselecek? 17 derecelerden 25'e çıkacak

İSTANBUL’DA SICAKLIK NE ZAMAN YÜKSELİYOR?

Öte yandan Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da yeni hava durumu raporunu yayınladı. AKOM, kente hava sıcaklığının yükselmeye başladığını belirterek 10 Ekim Cumartesi günü sıcaklığının 25 derecelere ulaşacağını belirtti.

AKOM tarih verdi! İstanbul'da sıcaklık ne zaman yükselecek? 17 derecelerden 25'e çıkacak
Başlık ResmiAKOM tarih verdi! İstanbul'da sıcaklık ne zaman yükselecek? 17 derecelerden 25'e çıkacak

BİR HAFTA BOYUNCA YAĞIŞ YOK

AKOM açıklamasında şöyle denildi:

İstanbul'da hafta başından beri etkili olan soğuk ve yağışlı havanın bölgemizi terk etmesiyle birlikte önümüzdeki bir hafta boyunca yağış beklenmezken havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağı, 16-18 °C aralığında mevsim normalleri altında seyreden sıcaklıkların tekrardan 22-24 °C aralığına yükseleceği öngörülüyor.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: HABER MERKEZİ
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