Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5-9 Ekim 2026 tarihlerini kapsayan tahminlerine göre Türkiye genelinde yağışlı hava yurdun doğu ve güney kesimlerinde etkisini sürdürecek. Bu hafta hava nasıl olacak merak edilirken hafta başında birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, yağışların 8 Ekim'den itibaren büyük ölçüde azalması öngörülüyor. İşte, 5-9 Ekim hava durumu tahminleri...

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Bu hafta hava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Bazı bölgelerde yağış beklentisi devam ederken vatandaşlar ''Bu hafta hava nasıl olacak?'' sorusunu da gündeme getirmiş durumda. İşte, 5-9 Ekim hava durumu tahminleri ve yağış beklenen iller...

Bu hafta hava nasıl olacak? 5-9 Ekim hava durumu tahminleri

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre Türkiye genelinde hafta boyunca parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Haftanın ilk günlerinde güney ve doğu bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Yağışların hafta ortasından itibaren doğu kesimlerle sınırlı kalması, 8 Ekim'den sonra ise yurdun büyük bölümünde havanın daha sakin olması bekleniyor. Sıcaklıkların ise genel olarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülüyor.

Bu hafta hava nasıl olacak? 5-9 Ekim hava durumu tahminleri



YARIN YAĞMUR VAR MI 5 EKİM?

5 Ekim Pazartesi günü Türkiye'nin güney ve doğu kesimlerinde yağışlı hava etkili olacak. Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç bölgeleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Osmaniye, Kayseri, Sivas, Niğde ve Hatay çevrelerinde de yağış görülebilecek. Yurdun batı ve iç kesimlerinin büyük bölümünde ise parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak.

Bu hafta hava nasıl olacak? 5-9 Ekim hava durumu tahminleri



BU HAFTA YAĞIŞ OLACAK MI?

Hafta boyunca Türkiye'nin farklı bölgelerinde yağış görülecek. 5 Ekim'de başlayan yağışların 6 ve 7 Ekim'de doğu ve güney kesimlerde etkisini sürdürmesi bekleniyor. 8 Ekim Perşembe günü yağış alanının daralacağı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan çevresinde yağışların öne çıkacağı tahmin ediliyor.

9 Ekim'den itibaren ise yağışların büyük ölçüde sona ermesi ve yurt genelinde daha sakin bir havanın hakim olması bekleniyor.

Bu hafta hava nasıl olacak? 5-9 Ekim hava durumu tahminleri



HANGİ İLLERDE YAĞMUR YAĞACAK?

Haftanın ilk günlerinde yağışların ağırlıklı olarak Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde görülmesi bekleniyor. 5 Ekim'de Mersin, Osmaniye, Hatay, Kayseri, Sivas ve Niğde çevrelerinde yağış öne çıkarken, 6 ve 7 Ekim'de yağışlı alanın çevre illere doğru genişlemesi bekleniyor.

Bu hafta hava nasıl olacak? 5-9 Ekim hava durumu tahminleri

Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Samsun, Ordu, Erzincan, Erzurum, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Gaziantep çevrelerinde de hafta içerisinde sağanak görülebilecek. 8 Ekim'den sonra yağışların daha çok Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun bazı noktalarında etkili olması bekleniyor.

Bu hafta hava nasıl olacak? 5-9 Ekim hava durumu tahminleri



HAVALAR ISINACAK MI?

Hafta boyunca sıcaklıkların birçok bölgede mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. MGM'nin 5-11 Ekim tahmininde, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda sıcaklıkların normaller civarında, bazı bölgelerde ise normallerin 1 ila 2 derece üzerinde olacağı belirtiliyor.

Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Karadeniz'de de sıcaklıkların normallerin üzerinde olması bekleniyor.

Bu hafta hava nasıl olacak? 5-9 Ekim hava durumu tahminleri



KAR YAĞACAK MI?

5-11 Ekim tarihleri arasındaki MGM tahminlerinde Türkiye genelinde kar yağışı beklentisi bulunmuyor. Bu hafta yağışların ağırlıklı olarak yağmur ve gök gürültülü sağanak şeklinde gerçekleşmesi bekleniyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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