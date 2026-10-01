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Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı! Hatay’ı sel vurdu, tarım arazileri sular altında

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Hatay’da sağanak yağış sonrasında tarım arazileri sular altında kaldı, evleri su bastı. 1 saatlik yağmur sonrası çamurla kaplanan yerlerde mahalleli temizliğe başladı.

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Hatay'da kısa süre etkili olan şiddetli yağış sele neden olurken, su altında kalan tarım arazilerinde insanlar ve hayvanlar zor anlar yaşadı.

Meteorolojinin sarı kodlu uyarıda bulunduğu Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak sonrasında sel meydana geldi. Selde tarım arazileri su altında kaldı. Çamura dönen tarım arazilerinde insanlar ve hayvanlar zor anlar yaşarken, selin etkili olduğu evlerde zarar gördü.

Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı! Hatay’ı sel vurdu, tarım arazileri sular altında
Başlık ResmiMeteoroloji sarı kodla uyarmıştı! Hatay’ı sel vurdu, tarım arazileri sular altında

“SESİNİ DUYUNCA SEL OLDUĞUNU ANLADIK”

Şiddetli yağışın ardından gelen selle birlikte tarım arazileri zarar gördüğünü ifade eden Sabahattin Cüneydioğlu, şöyle konuştu:

Selden dolayı ahırlar ve bahçe duvarları yıkıldı. Selin şiddetli gelmesinden dolayı elektrik direkleri ve tarım arazilerini vurup geçti. Yaklaşık 1 saat boyunca yağan yağmur sele neden oldu. Biz önceden fark etmedik. Sel suyunun sesini duyunca sel olduğunu anladık.

Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı! Hatay’ı sel vurdu, tarım arazileri sular altında
Başlık ResmiMeteoroloji sarı kodla uyarmıştı! Hatay’ı sel vurdu, tarım arazileri sular altında

“ÇOK ŞİDDETLİ YAĞDI”

Abdulkerim Cüneydioğlu, ise "Yağmur sularından dolayı sel oldu ve duvarlarımız yıkıldı. Ahırımızda yıkıldı. Bu sel suyu ya Suriye tarafından ya da vadiden geldi. 15 dakikalık yağmur sele neden olmazdı. Yağmur çok şiddetli yağdı" ifadelerini kullandı.

Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı! Hatay’ı sel vurdu, tarım arazileri sular altında
Başlık ResmiMeteoroloji sarı kodla uyarmıştı! Hatay’ı sel vurdu, tarım arazileri sular altında

Öte yandan yağışlı havanın Cuma gününe kadar aralıklarla il genelinde devam edeceği öğrenildi.

Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı! Hatay’ı sel vurdu, tarım arazileri sular altında
Başlık ResmiMeteoroloji sarı kodla uyarmıştı! Hatay’ı sel vurdu, tarım arazileri sular altında
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Hatay
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