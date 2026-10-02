Ekim ayında dünyanın dört bir yanından izlenebilecek Orionid meteor yağmuru ile aydınlanacak.Kaynağını Halley Kuyruklu Yıldızı'ndan alan Orionid meteor yağmuru, ülkemizde de büyük ilgiyle takip ediliyor. Peki, Orionid meteor yağmuru ne zaman gerçekleşecek?

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Halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen göktaşı yağmurunun en yoğun olanlarından Orionid (Avcı) Gök Taşı Yağmuru, 21 Ekim’i 22 Ekim’e bağlayan gece en yüksek etkinliğe ulaşıyor. Bu tarihte uygun gözlem koşullarında saatte maksimum 20 gök taşı görülebiliyor.

Orionid’in en yüksek etkinliğe ulaştığı tarihte saçılma noktası gece yarısından yaklaşık iki saat önce kuzeydoğu-doğu yönünde ufuktan doğuyor ve Güneş’in doğuşundan yaklaşık iki saat önce gökyüzünde en yüksek noktaya ulaşıyor.

Orionid Gök Taşı Yağmuru’nun kaynağı 1P/Halley kuyruklu yıldızıdır. Güneş etrafındaki yörüngesini yaklaşık 76 yılda tamamlayan 1P/Halley, Güneş’e en yakın konumundan en son 1986 yılında geçmişti.

Ekim ayının son günlerinde görsel şölen! Orionid meteor yağmuru ne zaman? Tarihi açıklandı

ORİONİD METEOR YAĞMURU SAAT KAÇTA İZLENİR?

Ay o gece gökyüzünde olsa da şafaktan birkaç saat önce batacağı için, gece yarısından sonra sabaha karşı (şafak vaktinden hemen önceki zaman diliminde) en net görüş elde edilir.

Ekim ayının son günlerinde görsel şölen! Orionid meteor yağmuru ne zaman? Tarihi açıklandı

PARLAK VE HIZLI GEÇİŞLER

Orionidler, hızları nedeniyle diğer meteor yağmurlarından ayrılıyor. Dakikada 66 kilometre (saniyede 44 mil) hızla atmosfere giren bu parçacıklar, yüksek sıcaklıkta beyaz alevle parlayarak uzun süre iz bırakan ışık çizgileri oluşturuyor.Dünya her yıl Ekim ayının sonlarında bu kozmik toz bulutunun içinden geçiyor. Atmosfere giren parçacıklar yanarak parlak izler oluşturuyor biz de bu yanma sürecini meteor yağmuru olarak görüyoruz.

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