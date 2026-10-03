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Sonbahar iyice bastırıyor! Meteoroloji'den 4 kent için kritik uyarı

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Sonbahar iyice bastırıyor! Meteoroloji'den 4 kent için kritik uyarı
Başlık ResmiSonbahar iyice bastırıyor! Meteoroloji'den 4 kent için kritik uyarı

Türkiye yeni haftaya serin ve yağışlı havanın etkisi altında girecek. Meteoroloji'nin tahminlerine göre birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak görülürken, sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

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Türkiye'de sonbaharın etkisiyle serin ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 4-10 Ekim dönemine yönelik tahminleri, önümüzdeki günlerde özellikle yurdun doğu ve güney kesimlerinde yağışların devam edeceğine işaret ediyor.

Yarın, Akdeniz Bölgesi'nin büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun güney kesimleri ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde de yağış görülecek.

4 Ekim 2026 MGM hava durumu tahmin haritası
Başlık Resmi4 Ekim 2026 MGM hava durumu tahmin haritası

YENİ HAFTADA YAĞIŞLI HAVA DEVAM EDECEK

Pazartesi günü yağışların etkilediği alan genişleyecek. Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz çevrelerinde yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Akdeniz'in bazı kesimlerinde de sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Salı ve çarşamba günlerinde ise yağışların ağırlıklı olarak yurdun doğu kesimlerinde etkisini sürdürmesi bekleniyor. Batı ve iç bölgelerde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak.

5 Ekim 2026 MGM hava durumu tahmin haritası
Başlık Resmi5 Ekim 2026 MGM hava durumu tahmin haritası

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

Yağışlarla birlikte serin hava da etkisini sürdürecek. Meteoroloji'nin tahminlerine göre hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

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4 KENTE SARI KODLU UYARI

Öte yandan yarın kuvvetli fırtına beklenen 4 kent için 'sarı kodlu uyarı' verildi. Bu bölgelerde yaşayanların rüzgara karşı dikkatli olması istendi.

Uyarı verilen iller şöyle: Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Manisa.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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