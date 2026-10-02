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11 kentte alarm: İstanbul için saat verildi! Hem fırtına hem sağanak geliyor

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Yurt genelinde serin ve yağışlı hava etkili olurken Meteoroloji'den önemli bir uyarı geldi. Bugün İstanbul dahil 11 il için sarı kodlu uyarı verildi; yağışların gece yarısına kadar sürmesi bekleniyor.

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Yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yağışların İstanbul, Adana, Osmaniye, Sinop, Erzincan, Tunceli, Elazığ çevreleri, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale’nin doğusu, Kocaeli'nin batısı, Balıkesir ve Malatya’nın kuzeyi, Hatay’ın batısı, Kastamonu’nun kuzey kesimleri, Rize'nin doğusu ve Artvin'in kuzey kesimlerinin yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

11 kentte alarm: İstanbul için saat verildi! Hem fırtına hem sağanak geliyor
Başlık Resmi11 kentte alarm: İstanbul için saat verildi! Hem fırtına hem sağanak geliyor

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın, Batı Karadeniz’in batısı, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli(40-60 km / saat) olarak eseceği beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

11 kentte alarm: İstanbul için saat verildi! Hem fırtına hem sağanak geliyor
Başlık Resmi11 kentte alarm: İstanbul için saat verildi! Hem fırtına hem sağanak geliyor

11 KENTTE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji verilerine göre haritada yer alan Adana, Balıkesir, Çanakkale, Hatay, İstanbul, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Osmaniye, Sinop ve Tekirdağ olmak üzere 11 il için "sarı kodlu" meteorolojik uyarı yapıldı.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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