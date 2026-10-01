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Meteoroloji uyardı o fırsata çevirdi! Sağanak altında aracını böyle köpükledi

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Elazığ'ın Palu ilçesinde Meteoroloji'nin uyarılarının ardından etkili olan ve sokakları adeta dereye çeviren şiddetli sağanak, bölgede izleyenleri gülümseten ilginç bir manzaraya sahne oldu. Olumsuz hava koşullarını kendisi için fırsata çeviren Muhammed Kömürcü isimli vatandaş, eline süngeri alarak hafif ticari aracını yağmurun altında köpükleyip yıkadı. Sağanağı bedava oto yıkamaya dönüştüren sürücünün yağmur altındaki o pratik temizlik mesaisi, zorlu hava şartları arasında tebessüm ettiren bir görüntü oluşturdu.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Palu
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