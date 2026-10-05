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Dünya

Brezilya'da seçimler ikinci tura kaldı

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Brezilya'da seçimler ikinci tura kaldı
Başlık ResmiBrezilya'da seçimler ikinci tura kaldı

Brezilya’da yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde hiçbir adayın geçerli oyların yüzde 50’sinden fazlasını alamaması nedeniyle seçimler ikinci tura kaldı. İlk turu önde tamamlayan eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun oğlu Flvio Bolsonaro, rakibi olan mevcut Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile 25 Ekim'de yapılacak ikinci tur oylamasında bir kez daha karşı karşıya gelecek.

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Brezilya’da yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin ilk turunun sonucu belli oldu.

Brezilya’nın resmi haber ajansı Agência Brasil’de yer alan verilere göre; oyların en az yüzde 99,99’u sayıldı. Eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun oğlu Flvio Bolsonaro oyların yüzde 47,03'ünü alarak ilk turu önde tamamlarken, mevcut Devlet Başkanı Lula Da Silva ise yüzde 45,16'lık oyla ikinci oldu.

Brezilya Devlet Başkanı Lula Da Silva
Başlık ResmiBrezilya Devlet Başkanı Lula Da Silva

SEÇİM İKİNCİ TURA KALDI

İki aday arasında 2,2 milyonu aşkın oy farkının bulunduğu belirtildi. Hiçbir adayın geçerli oyların yüzde 50’sinden fazlasını alamaması nedeniyle seçimlerin ikinci tura kaldığı bildirildi. İkinci tur seçimlerin 25 Ekim'de yapılacağı ve ilk turda en yüksek oyu alan iki aday olan Bolsonaro ve Lula da Silva’nın bir kez daha karşı karşıya geleceği aktarıldı.

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BREZİLYA’DA HALK SANDIK BAŞINA GİTMİŞTİ

Brezilya’da 158,7 milyon seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğu devlet başkanlığı seçimi yerel saatle 08.00’de başlamıştı. Halk, ekonomik endişeler, yolsuzluk tartışmaları ve ABD’nin seçim sürecine müdahale ettiği yönündeki suçlamaların gölgesinde sandık başına gitmişti.

Eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun oğlu Flvio Bolsonaro
Başlık ResmiEski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun oğlu Flvio Bolsonaro

Seçimlerde eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun oğlu Flavio Bolsonaro ve mevcut Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva en güçlü adaylar olarak öne çıkmıştı.

Seçmenler, ayrıca 513 sandalyeli Temsilciler Meclisi’nin tamamı ile 81 sandalyeli Senato’nun üçte ikisini oluşturan 54 sandalye için oy kullanmıştı. Aynı zamanda eyalet valileri ve eyalet yasama organlarının üyelerinin de seçileceği bildirilmişti.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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