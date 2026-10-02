Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşmelerin perde arkasını anlattı. Bolsonaro konusunda Trump'a “Eğer Brezilyalı olsaydın, sen de tutuklanırdın” dediğini aktaran Lula, Washington'la yaşanan tarife restleşmesini, Brezilya'nın stratejik kozlarını ve Çin'le ilişkilerini de değerlendirdi.

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Ayakkabı boyacılığından metal işçiliğine, sendika liderliğinden devlet başkanlığına uzanan hayat hikayesiyle Brezilya siyasetinin son 40 yılına damga vuran Luiz Inacio Lula da Silva, 80 yaşında dördüncü kez devlet başkanı seçilmek için yarışıyor.

Seçime günler kala Flow Podcast'e katılan Lula, bu kez seçim vaatlerinden çok ABD Başkanı Donald Trump'la ilişkisine dair konuştu. İki lider arasında geçen görüşmeleri anlatan Lula, Bolsonaro'dan gümrük tarifelerine, stratejik madenlerden Çin'le ilişkilere kadar birçok başlıkta Trump'a verdiği cevapları açıkladı.

Brezilya Devlet Başkanı Lula, Trumpla görüşmelerinin perde arkasını anlattı! Sen de tutuklanırdın

"TRUMP'A SEN DE TUTUKLANIRDIN DEDİM"

Lula, Trump'la yaptığı görüşmelerden birinde eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun gündeme geldiğini anlattı.

Trump'ın Bolsonaro'yu savunduğunu söyleyen Lula, ABD Başkanı'na verdiği cevabı şöyle anlattı:

"Trump, eğer sen Brezilyalı olsaydın ve ABD'de yaşananlar burada yaşansaydı, sen de tutuklanırdın. Tutuklanırdın, bundan emin olabilirsin."

Bolsonaro, 2022 seçimlerini Lula'ya kaybetmesinin ardından iktidarın devrini engellemeye yönelik darbe girişimiyle bağlantılı suçlardan 27 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Brezilya Devlet Başkanı Lula, Trump'la görüşmelerinin perde arkasını anlattı! "Sen de tutuklanırdın"

ABD Başkanı'yla aralarında geçen başka bir konuşmayı da paylaşan Lula, Trump'ın uyguladığı gümrük tarifelerini Amerikan askeri gücüyle ilişkilendirdiğini ileri sürdü.

ABD Başkanı'yla aralarında geçen başka bir konuşmayı da paylaşan Lula, Trump'ın uyguladığı gümrük tarifelerini Amerikan askeri gücüyle ilişkilendirdiğini iddia etti.

"Trump bana zaman zaman 'Sayın Başkan, dünyaya tarifeler uyguluyorum çünkü dünyanın en iyi ordusuna, dünyanın en iyi donanmasına, dünyanın en iyi roketlerine sahibim' dedi"

Brezilya lideri buna karşılık Trump'a, "Seninle savaşmak istemiyorum. Seni söylemde yenmek istiyorum" cevabını verdiğini söyledi.

Lula, Trump'la ilişkilerinin karşılıklı saygıya dayandığını savunarak, "Bana saygıyla yaklaşması iyi bir şey çünkü ben herkese saygıyla yaklaşıyorum. Tek istediğim bu, saygı" ifadelerini kullandı.

"BEN DE ONUN OYNADIĞI GİBİ OYNAYACAĞIM"

İki ülke arasındaki ticaret gerilimine de değinen Lula, Brezilya'nın ABD açısından kritik öneme sahip stratejik kaynaklara sahip olduğunu söyledi.

Özellikle niyobyuma işaret eden Lula, ABD'nin ithal ettiği niyobyumun yüzde 60'ının Brezilya'dan geldiğini belirterek Trump'a karşı mütekabiliyet seçeneğinin masada olduğunu öne çıkardı.

"Trump, elimizde onun ihtiyaç duyduğu stratejik şeyler olduğunu biliyor. Ben hâlâ mütekabiliyet yasasını yürürlüğe koymadım. Ancak o niyobyum ithal ediyor ve niyobyumunun yüzde 60'ı Brezilya'dan geliyor. Mütekabiliyeti uyguladığımız anda ben de onun oynadığı gibi oynayacağım."

"ÇİN VE ABD BİZE TEKNOLOJİ GETİREN BİR ORTAK OLABİLİR"

Lula, Washington'la yaşanan görüş ayrılıklarının Brezilya'nın ABD'yle ilişkilerini koparacağı anlamına gelmediğini de söyledi.

Brezilya'nın hem Çin hem de ABD ile teknoloji alanında iş birliği yapabileceğini belirten Lula, "Çin bize teknoloji getiren bir ortak olabilir, ABD de öyle. ABD'ye karşı hiçbir kısıtlamam yok. Ancak Trump şunu anlamak zorunda; o ABD ile ilgileniyor, ben de Brezilya ile ilgileniyorum" dedi.

"TRUMP KISKANÇLIKTAN ÇATLAYACAK"

Lula'nın Trump'a yönelik bir diğer çıkışı ise Brezilya'nın petrol rezervleri üzerinden geldi.

Ekvator Marjı'nda yeni petrol kaynakları keşfettiklerini söyleyen Lula, rezervlerin tahmin edildiği büyüklükte çıkması halinde ülkenin önemli miktarda petrole sahip olacağını savundu.

"Ekvator Marjı'nda daha fazla petrol keşfettik. Eğer düşündüğümüz gibi çıkarsa çok fazla petrol olacak. Trump kıskançlıktan çatlayacak."

Lula yönetimi bir yandan Amazon'daki yasa dışı ormansızlaşmayı sona erdirme hedefini sürdürürken diğer yandan petrol üretiminin devamını destekliyor.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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