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Spor

Galatasaray, transferi TFF'ye bildirdi: 5 yıllık imza

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Galatasaray, transferi TFF'ye bildirdi: 5 yıllık imza

Galatasaray, İstanbul'a getirdiği Rus futbolcu Aleksey Batrakov'la 5 yıllık sözleşme imzalandığını Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bildirdi.

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TFF'nin internet sitesinde, Galatasaray'ın 21 yaşındaki futbolcuyla 30 Haziran 2031'e kadar sözleşme imzaladığı bilgisi yer aldı.

Aleksey Batrakov, 10 numara pozisyonunun yanı sıra sağ açıkta da görev yapabiliyor.

Geçen sezon Lokomotif Moskova formasıyla Rusya Premier Lig ve Rusya Kupası'nda 36 maçta forma giyen Batrakov, 17 gol atmayı başardı. Bu sezona da Lokomotif Moskova'da başlayan Batrakov, 5 resmi maçta 1 kez fileleri havalandırdı.

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Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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