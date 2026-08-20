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Ekonomi

Hasat öncesi üreticinin hesabı şaştı! 15 ton beklenen araziden 7 ton çıkacak

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Hasat öncesi üreticinin hesabı şaştı! 15 ton beklenen araziden 7 ton çıkacak

Antalya’nın İbradı ilçesinde yetiştirilen Bursa siyah incirinde sezon başındaki rekolte beklentisi sıcak hava, yaz yağmurları ve dolu nedeniyle tersine döndü. Geçen yıl 15 ton ürün alan üretici, bu yıl 7-8 ton hasat beklerken, dalda kalan incirlerin ise daha iri ve kaliteli olması bekleniyor. Üretici hasadın eylül ayında başlayacağını ve bir ay süreceğini söyledi.

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Antalya’nın İbradı ilçesinde Bursa siyah inciri için sezon başında yapılan hesaplar, hava koşullarının etkisiyle değişti. Yaklaşık 800 rakımlı Ürünlü Mahallesi'nde incir yetiştiren üreticiler, geçen yıla göre daha yüksek bir rekolte beklerken, özellikle yaz aylarında etkisini artıran sıcaklıklar ve ardından gelen yağışlarla birlikte bahçelerdeki ürün kaybı belirginleşti.

Üretici Mesut Şanlı, sezon başında geçen yıla göre yüzde 30 civarında rekolte artışı beklediklerini ancak hava şartlarının üretimi olumsuz etkilediğini söyledi.

Hasat öncesi üreticinin hesabı şaştı! 15 ton beklenen araziden 7 ton çıkacak
Başlık ResmiHasat öncesi üreticinin hesabı şaştı! 15 ton beklenen araziden 7 ton çıkacak

YARISI YOK AMA KALİTESİ İYİ OLACAK

Aşırı sıcaklıkların başlamasından önce ağaçlarda çok iyi durumda ham incir bulunduğunu belirten Şanlı, "Geçen yıla göre bu yıl rekoltede yüzde 30 civarında bir artış bekliyorduk. Fakat sonradan mevsim normallerinin üzerinde aşırı sıcaklar olmasından dolayı incirlerimizin yarısı döküldü. Hasatta bu yıl yüzde 50 oranında düşüş bekliyoruz. Ağaçlarda incir seyrek olmasından dolayı ise bu yıl kalite, geçen yıla göre daha iyi olacak" dedi.

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ÜRÜN 8 TONA DÜŞECEK

Bahçesinde 200 Bursa siyah incir ağacı bulunduğunu belirten Şanlı, geçen yıl 15 ton civarında ürün aldıkları bahçeden bu yıl 7-8 ton arasında hasat beklediklerini söyledi.

Şanlı, "20 dönüm arazide kurulu bahçemizde 200 adet incir ağacımız var. Havalar bu yıl oldukça sıcak geçti. Aşırı sıcaklar ve erkek incirin olmamasından dolayı geçen yıla göre yüzde 50 düşüş olacak. Fakat kalan incirler daha büyük ve iri olacak. Geçtiğimiz yıl 15 ton civarında siyah incir hasadı yapmıştık. Bu yıl 7-8 ton arasında kalacak" diye konuştu.

YAĞMUR, DOLU, SICAK...

Aşırı sıcakların yanı sıra yaz yağmurları ve dolunun da incirleri etkilediğini ifade eden Şanlı, erkek incirlerin erken kurumasının da verim kaybında önemli rol oynadığını söyledi.

Hasat öncesi üreticinin hesabı şaştı! 15 ton beklenen araziden 7 ton çıkacak
Başlık ResmiHasat öncesi üreticinin hesabı şaştı! 15 ton beklenen araziden 7 ton çıkacak

Şanlı, "Yaz yağmurları yağdı, dolu etkiledi. Erkek incirler de kurudu. Tohumlama yaptığımız erkek incirler erken kurudu, yerine yenisini asamadık. Dolayısıyla incirlerin dökülmesine neden oldu. Meyve az olacak" ifadelerini kullandı.

Bahçedeki yaklaşık 80 ağacın da bu yıl gençleştirme çalışması kapsamında bulunmasının toplam üretimi etkilediğini belirten Şanlı, hava şartlarının üretici açısından zorlu bir sezon yaşattığını kaydetti.

Hasat öncesi üreticinin hesabı şaştı! 15 ton beklenen araziden 7 ton çıkacak
Başlık ResmiHasat öncesi üreticinin hesabı şaştı! 15 ton beklenen araziden 7 ton çıkacak

HASAT DÖNEMİ 1 AY SÜRECEK

Hava şartları nedeniyle bu yıl hasadın yaklaşık bir ay gecikmesinin beklendiğini belirten Şanlı, hasat eylül ayının ilk haftasında başlanacağını ve hasadın eylül ayının sonuna kadar sürmesini beklediklerini ifade etti.

Üreticiler, bu yıl rekoltenin düşük olması nedeniyle Bursa siyah incirinde fiyatların yükselmesinden endişe ederken, daha az miktarda üretilecek incirlerin iri yapısı, aroması ve kalitesiyle tüketiciden yoğun talep görmesini bekliyor.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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