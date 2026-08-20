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Lidl Türkiye'de açılacak mı, ne zaman gelecek? İşte iddialara dair detaylar!

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Lidl Türkiye'de açılacak mı, ne zaman gelecek? İşte iddialara dair detaylar!
Fotoğraf Başlığı Lidl Türkiyede açılacak mı, ne zaman gelecek?

Avrupa'nın önde gelen indirim market zincirlerinden Lidl'ın Türkiye pazarına gireceği yönündeki iddialar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Paylaşımlarda şirketin İstanbul ve Ankara'da pilot mağazalar açacağı, ilk şubelerin ise Eylül 2026'da hizmete başlayacağı öne sürüldü. Birçok kişi ise ''Lidl Türkiye'de açılacak mı, ne zaman gelecek?'' sorularını gündeme taşıdı. İşte, iddialara dair detaylar ve gerçekler...

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Lidl indirim marketi konseptiyle dünya genelinde büyüyen perakende zincirlerinden biri olarak herkes tarafından biliniyor. Lidl'ın mağaza ağı Avrupa'nın büyük bölümüne yayılmış durumda. Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, Hollanda gibi çok sayıda ülkede Lidl mağazaları bulunuyor. Peki, Lidl Türkiye'de açılacak mı, ne zaman gelecek?

LİDL TÜRKİYE'DE AÇILACAK MI, NE ZAMAN GELECEK?

Sosyal medyada yayılan paylaşımlarda Lidl'ın İstanbul ve Ankara'da pilot mağazalar açacağı ve mağazaların Eylül 2026'da hizmet vermeye başlayacağı ileri sürüldü.

Lidl'ın Türkiye'ye geleceği yönündeki iddialar ise marka tarafından resmi olarak doğrulanmadı. Şirketin Türkiye'de mağaza açacağına veya Eylül ayında faaliyete başlayacağına ilişkin kamuoyu açıklaması yok.

Lidl Türkiyede açılacak mı, ne zaman gelecek? İşte iddialara dair detaylar!
Başlık ResmiLidl Türkiyede açılacak mı, ne zaman gelecek? İşte iddialara dair detaylar!

LİDL TÜRKİYE'DE AÇILACAK İDDİALARININ GERÇEK YÜZÜ!

Lidl'ın Türkiye'ye geleceği iddiasının kaynağı incelendiğinde, gelişmenin sosyal medyada yayılan kaynaksız bir paylaşımdan ortaya çıktığı görüldü.

19 Ağustos'ta X platformunda yapılan bir paylaşımda Lidl'ın Türkiye'ye geleceği, İstanbul ve Ankara'da pilot mağazaların açılacağı belirtildi. Paylaşımın herhangi bir resmi kaynağa veya şirket açıklamasına dayandırılmadığı öğrenildi. Ardından aynı iddia farklı hesaplar tarafından paylaşılınca konu daha geniş bir kitleye ulaştı.

Lidl Türkiyede açılacak mı, ne zaman gelecek? İşte iddialara dair detaylar!
Başlık ResmiLidl Türkiyede açılacak mı, ne zaman gelecek? İşte iddialara dair detaylar!

İddianın en çarpıcı kısmı Türkiye'nin Lidl mağazası bulunan ilk Avrupa Birliği dışındaki ülke olacağı yönündeki ifade olsa da verilen bilgiler gerçeği yansıtmıyor.

Lidl Türkiyede açılacak mı, ne zaman gelecek? İşte iddialara dair detaylar!
Başlık ResmiLidl Türkiyede açılacak mı, ne zaman gelecek? İşte iddialara dair detaylar!

LİDL HANGİ ÜLKENİN, NERELERDE VAR?

Lidl Almanya merkezli bir indirim market zinciridir. Şirket, Schwarz Group bünyesinde faaliyet gösterirken Avrupa'nın birçok ülkesinde geniş bir mağaza ağı işletiyor.

Lidl'ın mağazaları Almanya'nın yanı sıra Fransa, İspanya, İtalya, Hollanda, Belçika, Avusturya, Polonya, Portekiz, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Çekya, Slovakya, Macaristan, Danimarka, İsveç, Finlandiya, İrlanda ve Birleşik Krallık gibi çok sayıda ülkede bulunuyor.

Şirket ayrıca İsviçre, Sırbistan ve Amerika Birleşik Devletleri gibi Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerde de faaliyet gösteriyor.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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