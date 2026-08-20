Irak Başbakanı Ali Falih ez-Zeydi, bölgesel ticaretin önemli güzergâhlarından biri olması hedeflenen Kalkınma Yolu Projesi'nin hızlandırılması talimatını verdi. Zeydi, güzergâh boyunca sanayi kentleri kurulması, demir yolu hatları ile havalimanı projelerinin hayata geçirilmesini istedi.

Bölgesel ticaretin ve lojistiğin çehresini değiştirecek devasa Kalkınma Yolu Projesi’nde kritik bir viraj daha aşıldı. Irak Başbakanı Ali Falih ez-Zeydi, sanayi merkezlerinden demir yolu ağlarına ve havalimanı projelerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan mega projeye özel önem verilmesi talimatını verdi.

Irak Haber Ajansının (INA) haberine göre Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Zeydi, Irak Ulusal Yatırım Kurulu'nu ziyaret ederek kurulun planları, projeleri ve ülkenin tüm vilayetlerindeki yatırım projelerinin uygulanma mekanizmaları hakkında bilgi aldı.

"IRAK YATIRIMCILARA AÇIK"

Ülkenin farklı sektörlerde önemli yatırım fırsatlarına sahip olduğunu söyleyen Zeydi, bu fırsatların gerçek projelere dönüştürülmesi, ekonomi ve topluma katkı sağlaması için süreçlerin hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

Bölgenin ticaret haritasını değiştirecek Kalkınma Yolu'nda yeni aşama: Irak Başbakanı talimatı verdi

Irak hükümetinin yatırım alanında Ulusal Yatırım Kurumu gibi bir kuruma sahip olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Zeydi'nin, “Irak yatırımlara açıktır ve yatırımcılarla uzun vadeli ortaklıklar kurmayı hedeflemektedir” dedi.

Bölgenin ticaret haritasını değiştirecek Kalkınma Yolu'nda yeni aşama: Irak Başbakanı talimatı verdi

Zeydi, projelerin daha hızlı tamamlanması amacıyla uygulamalarda “bölümlere ayırma” ilkesinin benimsenmesini istediğini kaydetti.

KIRSAL KALKINMA

Sanayi kentlerinin kurulması, havaalanlarının inşası ve işletilmesi ile demir yolu hatlarının hayata geçirilmesini kapsayan​​​​​​​ Kalkınma Yolu Projesi'ne özel önem verilmesini isteyen Zeydi, "Poje güzergahıyla bağlantılı sanayi kentlerinin kurulmasının bütünleşik bir ekonomik ortam oluşturacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Kırsal bölgelerin kalkındırılması ve tarım sektörünün geliştirilmesinin de önemine dikkati çeken Zeydi, bu kapsamda tarım mühendisleri ve veteriner hekimlerin yatırım yapabilmeleri için tarım arazilerinin yatırıma açılması talebinde bulundu.

Bölgenin ticaret haritasını değiştirecek Kalkınma Yolu'nda yeni aşama: Irak Başbakanı talimatı verdi

HÜRMÜZ BOĞAZI BY-PASS EDİLİYOR

Kalkınma Yolu’nun Türkiye ayağına ilişkin kritik detayları geçtiğimiz günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katıldığı yayında anlatmıştı.

Uraloğlu, projenin tamamlanma süresiyle ilgili olarak, "5 yılı geçmemesi üzerine planlama yapıyoruz. Bu rakam iddialı ancak mümkün” ifadesini kullanmış Türkiye tarafında yaklaşık 500 kilometrelik yeni bir demiryolu hattı inşa edilmesi gerektiğini kaydetmişti.

Bu devasa yatırım için Avrupa Birliği (AB) ile finansman temaslarının sürdüğünü belirten Uraloğlu, görüşmelerden oldukça olumlu geri dönüşler alındığının altını çizmişti.

Kalkınma Yolu’nun bölgesel ticaret üzerindeki etkisine değinen Uraloğlu, hattın tamamlanmasıyla birlikte Hürmüz Boğazı’na alternatif bir güzergah oluşacağını ifade etmişti. Uraloğlu, projenin hayata geçmesiyle Hürmüz’ün by-pass edileceğini ve lojistik süreçlerin kısalacağını vurgulamıştı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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