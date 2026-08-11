Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Bakan Uraloğlu'ndan Kalkınma Yolu açıklaması: Hürmüz bypass edilecek

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Kalkınma Yolu projesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu 2030 yılında bitmesi beklenen projenin tamamlanmasıyla Hürmüz Boğazı'nın bypass edileceğini söyledi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A
BAKMADAN GEÇME
Kalkınma Yolu, haritayı değiştirecek! Bakan Bolat: Yeni şehirler ve lojistik merkezleri kurulacak
GÜNDEM

Kalkınma Yolu, haritayı değiştirecek! Bakan Bolat: Yeni şehirler ve lojistik merkezleri kurulacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, güncel projeler ile alakalı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Uraloğlu canlı yayında Kalkınma Yolu projesiyle ilgili soruları yanıtladı.

Bakan Uraloğlu, Kalkınma Yolu projesi ile alakalı olarak “Cumhurbaşkanımızın girişimleriyle 4 ülkenin bunu yapması iradesi ortaya kondu. Proje de bir taraftan yürüyor. Uygulaması noktasında Irak tarafının sahada çalışmaları vardı ve bitti noktasına geldi diyebiliriz. Dünyadaki gelişmeler bu süreçleri yakından ilgilendiriyor. Şu an geldiğimiz noktaya baktığımızda Irak'ta seçim süreci yaşandı, hükümetin kurulması uzun sürdü, hükümet kuruldu ve en son Irak heyetinin Türkiye'ye ziyareti oldu. Bundan sonra Iraklılar ilk taşın konması, biz temel atılması diyoruz. Teknik heyetimiz bugün Bağdat'ta.” ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu
Başlık ResmiUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu

"4 BİN KİLOMETRENİN ÜSTÜNDE HIZLI TREN YOLU İNŞAATI VAR"

Kalkınma Yolu projesi ile alakalı olarak Uraloğlu “Türkiye'de 4 bin kilometrenin üstünde yüksek hızlı tren yolu inşaatımız var. Biz rakamları konuşurken neleri yapabildiğimizi ortaya koyarak söylüyoruz. Konuştuğumuz rakam 5 yılı geçmemesi üzerine. Çok iddialı ancak mümkün bir rakam.” açıklamasını yaptı.

Demiryolu yatırımlarıyla ilgili bilgi veren Uraloğlu “Bir fon kurulacak, orayı besleyecek kadar akarın fona aktarılması ve dolayısıyla yapılacak imalatların bedeli de müteahhitlere yapılacak. Bizim tarafta hali hazırda Gaziantep'e kadar olan bölümde bizim demiryolumuz yok. Bizim ülkemizde de 500 kilometreye yakın demiryolunun yapılması lazım. Bununla ilgili de kaynak noktasında AB ile görüşme yaptık, destek vermek istiyorlar.” değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Uraloğlu'ndan Kalkınma Yolu açıklaması: Hürmüz bypass edilecek
Başlık ResmiBakan Uraloğlu'ndan Kalkınma Yolu açıklaması: Hürmüz bypass edilecek

"HÜRMÜZ BYPASS EDİLİYOR OLACAK"

Kalkınma Yolu projesinin bölge ticaretinde önemli bir yer tutacağını belirten Uraloğlu “Proje bitseydi Hürmüz Boğazı'ı gündem olmazdı. Dolayısıyla bize alternatif güzergahlar lazım. Normal zamanda bile alternatif güzergahlarımızın olması lazım. Bu anlamda Kalkınma Yolu'nu hayata geçirdiğimizde Hürmüz bypass ediliyor olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Uraloğlu “Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek 122 kilometre uzunluğundaki tren yolunun 14 Ekim'de ihalesini gerçekleştireceğiz." dedi.

Kalkınma Yolu Projesi, Irak'ın Basra Körfezi'ndeki Büyük Faw Limanı'ndan başlayıp ülke topraklarını boydan boya geçerek Türkiye'nin Ovaköy Sınır Kapısı'na varan devasa bir ticaret koridoru.

1200 KİLOMETRELİK HAT

Yaklaşık 1200 kilometrelik entegre bir demir yolu ve kara yolu ağından meydana gelecek olan hat, Türkiye tarafında Gaziantep'e dek uzanacak yaklaşık 500 kilometrelik yeni bir demir yolu hattı ile entegre edilecek.

Proje sadece ulaştırma alanıyla kısıtlı kalmayıp; fiber optik dijital altyapı, enerji nakil hatları ve doğal gaz boru hatlarını da içine alacak biçimde çok yönlü olarak tasarlandı.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı ve Süveyş Kanalı'nda son zamanlarda olan jeopolitik krizler ve tıkanıklıklar, Kalkınma Yolu'nun stratejik önemini artırmış halde. Bu yeni rota sayesinde Asya ve Körfez ülkelerinden Avrupa'ya giden nakliye süresinin Süveyş Kanalı rotasına oranla yaklaşık 15 gün kısalacağı düşünülüyor. Proje, deniz rotalarına karşı en güvenli ve hızlı kara-demir yolu alternatifi olarak konumlandırılmaktadır. Projenin planlanan ulaştırma güzergahını ve kara yolu/demir yolu entegrasyonunu aşağıdaki etkileşimli harita üzerinden inceleyebilirsiniz:

Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Güney Afrika'da kaçak maden faciası: En az 14 kişi can verdi
Güney Afrika'da kaçak maden faciası: En az 14 kişi can verdi
Kaydet
Galatasaray'da
G.Saray'da 10 numaraya aday çok, imza yok
Kaydet
İzmir'de korkunç olay! Hasta oğlunu öldürüp intihar etti
İzmir'de korkunç olay! Hasta oğlunu öldürüp intihar etti
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.