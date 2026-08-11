Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Kalkınma Yolu projesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu 2030 yılında bitmesi beklenen projenin tamamlanmasıyla Hürmüz Boğazı'nın bypass edileceğini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, güncel projeler ile alakalı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Uraloğlu canlı yayında Kalkınma Yolu projesiyle ilgili soruları yanıtladı.

Bakan Uraloğlu, Kalkınma Yolu projesi ile alakalı olarak “Cumhurbaşkanımızın girişimleriyle 4 ülkenin bunu yapması iradesi ortaya kondu. Proje de bir taraftan yürüyor. Uygulaması noktasında Irak tarafının sahada çalışmaları vardı ve bitti noktasına geldi diyebiliriz. Dünyadaki gelişmeler bu süreçleri yakından ilgilendiriyor. Şu an geldiğimiz noktaya baktığımızda Irak'ta seçim süreci yaşandı, hükümetin kurulması uzun sürdü, hükümet kuruldu ve en son Irak heyetinin Türkiye'ye ziyareti oldu. Bundan sonra Iraklılar ilk taşın konması, biz temel atılması diyoruz. Teknik heyetimiz bugün Bağdat'ta.” ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu

"4 BİN KİLOMETRENİN ÜSTÜNDE HIZLI TREN YOLU İNŞAATI VAR"

Kalkınma Yolu projesi ile alakalı olarak Uraloğlu “Türkiye'de 4 bin kilometrenin üstünde yüksek hızlı tren yolu inşaatımız var. Biz rakamları konuşurken neleri yapabildiğimizi ortaya koyarak söylüyoruz. Konuştuğumuz rakam 5 yılı geçmemesi üzerine. Çok iddialı ancak mümkün bir rakam.” açıklamasını yaptı.

Demiryolu yatırımlarıyla ilgili bilgi veren Uraloğlu “Bir fon kurulacak, orayı besleyecek kadar akarın fona aktarılması ve dolayısıyla yapılacak imalatların bedeli de müteahhitlere yapılacak. Bizim tarafta hali hazırda Gaziantep'e kadar olan bölümde bizim demiryolumuz yok. Bizim ülkemizde de 500 kilometreye yakın demiryolunun yapılması lazım. Bununla ilgili de kaynak noktasında AB ile görüşme yaptık, destek vermek istiyorlar.” değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Uraloğlu'ndan Kalkınma Yolu açıklaması: Hürmüz bypass edilecek

"HÜRMÜZ BYPASS EDİLİYOR OLACAK"

Kalkınma Yolu projesinin bölge ticaretinde önemli bir yer tutacağını belirten Uraloğlu “Proje bitseydi Hürmüz Boğazı'ı gündem olmazdı. Dolayısıyla bize alternatif güzergahlar lazım. Normal zamanda bile alternatif güzergahlarımızın olması lazım. Bu anlamda Kalkınma Yolu'nu hayata geçirdiğimizde Hürmüz bypass ediliyor olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Uraloğlu “Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek 122 kilometre uzunluğundaki tren yolunun 14 Ekim'de ihalesini gerçekleştireceğiz." dedi.

Kalkınma Yolu Projesi, Irak'ın Basra Körfezi'ndeki Büyük Faw Limanı'ndan başlayıp ülke topraklarını boydan boya geçerek Türkiye'nin Ovaköy Sınır Kapısı'na varan devasa bir ticaret koridoru.

1200 KİLOMETRELİK HAT

Yaklaşık 1200 kilometrelik entegre bir demir yolu ve kara yolu ağından meydana gelecek olan hat, Türkiye tarafında Gaziantep'e dek uzanacak yaklaşık 500 kilometrelik yeni bir demir yolu hattı ile entegre edilecek.

Proje sadece ulaştırma alanıyla kısıtlı kalmayıp; fiber optik dijital altyapı, enerji nakil hatları ve doğal gaz boru hatlarını da içine alacak biçimde çok yönlü olarak tasarlandı.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı ve Süveyş Kanalı'nda son zamanlarda olan jeopolitik krizler ve tıkanıklıklar, Kalkınma Yolu'nun stratejik önemini artırmış halde. Bu yeni rota sayesinde Asya ve Körfez ülkelerinden Avrupa'ya giden nakliye süresinin Süveyş Kanalı rotasına oranla yaklaşık 15 gün kısalacağı düşünülüyor. Proje, deniz rotalarına karşı en güvenli ve hızlı kara-demir yolu alternatifi olarak konumlandırılmaktadır. Projenin planlanan ulaştırma güzergahını ve kara yolu/demir yolu entegrasyonunu aşağıdaki etkileşimli harita üzerinden inceleyebilirsiniz:

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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