Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Trump'tan İran sonrası hamle! ABD'nin Orta Doğu planı ortaya çıktı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Trump'tan İran sonrası hamle! ABD'nin Orta Doğu planı ortaya çıktı

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, İran ile savaşın ardından Orta Doğu politikasını yeniden şekillendirecek kapsamlı bir plan üzerinde çalıştığı öne sürüldü. Axios’un haberine göre taslakta İran’ın çevrelenmesi ve İsrail’in bölge ülkeleriyle normalleşmesinin ilerletilmesi öne çıkıyor.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, İran ile savaşın ardından Orta Doğu politikasına yön verecek yeni bir strateji üzerinde çalıştığı iddia edildi.

ABD merkezli Axios’un iki ABD’li yetkili ve konuya ilişkin bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, henüz ilk aşamalarında bulunan planın Trump’ın görev süresinin kalan bölümünde Washington’ın bölge politikasının temelini oluşturması hedefleniyor.

Taslak çalışmanın, Trump yönetimindeki üst düzey siyasi kadrolar ile çeşitli kurumlar tarafından yürütüldüğü ve Trump’ın son haftalarda danışmanlarıyla konuya ilişkin iki toplantı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

ÜÇ ANA BAŞLIK ÜZERİNDE DURULUYOR

Axios’un aktardığı bilgilere göre planın üç temel başlık etrafında şekillendirilmesi değerlendiriliyor.

Bunlardan ilki, İran’ın bölgedeki etkisini sınırlandırmak amacıyla ABD’nin bölgesel müttefikleri arasında Washington’ın garantörlüğünde daha güçlü bir iş birliği ve uyum mekanizması oluşturulması.

İkinci başlıkta ise Trump’ın Gazze planının bir sonraki aşamasının güvence altına alınması, İsrail ile Suriye arasında bir güvenlik anlaşmasına ulaşılması ve İsrail-Lübnan arasındaki anlaşmanın uygulanmasının sağlanması yer alıyor.

Planın üçüncü ayağını ise İsrail ile bölge ülkeleri arasındaki normalleşmenin genişletilmesi oluşturuyor. Bu kapsamda İbrahim Anlaşmaları’nın kapsamının genişletilmesi ve Suudi Arabistan ile İsrail arasında normalleşme anlaşmasına varılması hedefleniyor.

ÖNERİLEN HABERLER
Trump yine Kazma Dağı’nı gösterdi! Bu defa "çok yakında" dedi
DÜNYA

Trump yine Kazma Dağı’nı gösterdi! Bu defa "çok yakında" dedi

İSRAİL VE ABD SEÇİMLERİ DE HESAPTA

Haberde, stratejinin şekillendirilmesinde İsrail’de 27 Ekim’de yapılacak parlamento seçimleri ile ABD’de kasım ayında düzenlenmesi beklenen ara seçimlerin de dikkate alındığı belirtildi.

Trump yönetiminin, seçimlerin ardından kurulacak İsrail hükümetinin Washington’ın savaş sonrası Orta Doğu stratejisiyle iş birliği yapabilecek bir yapıda olmasını umduğu aktarıldı. Ancak bazı ABD’li yetkililerin, Trump’ın İsrail’deki seçim sonuçlarından bağımsız olarak planı hayata geçirmeye çalışacağını ifade ettiği öne sürüldü.

TRUMP: ÇOK DAHA BÜYÜK BİR ŞEY

Axios, Trump’ın özel görüşmelerinde İran ile savaşın ardından Orta Doğu’da “çok daha büyük bir şey” üzerinde çalıştığını söylediğini iddia etti.

Kaynaklardan biri, strateji taslağının tamamlanmasının birkaç hafta daha sürebileceğini belirterek çalışmanın henüz sonuçlandırılmadığını aktardı. Beyaz Saray ise Axios’un konuya ilişkin sorularına yorum yapmadı.

Trump yönetiminin İran’a yönelik askeri ve ekonomik baskıyı sürdürdüğü bir dönemde hazırlanan taslak, savaş sonrasında bölgedeki güvenlik, diplomasi ve ittifakların yeniden şekillendirilmesine yönelik olası yol haritası olarak değerlendiriliyor.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
G.SARAY SERİYE BAĞLADI
G.SARAY SERİYE BAĞLADI
Başakşehir'de 5 gol ve 1 kırmızı kart
TRUMP DÜĞMEYE BASTI
TRUMP DÜĞMEYE BASTI
Savaş sonrası Orta Doğu için yeni plan
İKİ BİNİ AŞKIN HESABA ENGEL!
İKİ BİNİ AŞKIN HESABA ENGEL!
Terör propagandasına geçit yok
TOPLAM 5 MAÇ MEN
TOPLAM 5 MAÇ MEN
UEFA'dan Guendouzi ve Greenwood'a şok ceza
AYNI KONUM, AYNI SAAT!
AYNI KONUM, AYNI SAAT!
Rojin Kabaiş soruşturmasında dikkat çeken ayrıntı
"BU YÜZDEN GÖNDERDİLER"
Buruk'tan Fenerbahçe ve Talisca sözleri
YENİ SALDIRI SİNYALİ
YENİ SALDIRI SİNYALİ
Trump yine Kazma Dağı’nı gösterdi!
YABANCI VAR TEPKİSİ
YABANCI VAR TEPKİSİ
"İyi olmayanları buraya gönderiyorlar"
İFADELER ORTAYA ÇIKTI
İFADELER ORTAYA ÇIKTI
Marmara faciasında kaptanın 'gözcü' itirafı
OYUNA DEVAM EDEMEDİ
OYUNA DEVAM EDEMEDİ
Galatasaray'da Victor Osimhen şoku
TRUMP'TAN FED'E AÇIK TEHDİT
TRUMP'TAN FED'E AÇIK TEHDİT
"Faizi düşürün, ticareti durdururum"
ALMANYA'DA ALARM!
ALMANYA'DA ALARM!
Evinden patlayıcı çıktı, özel harekattan kaçtı
İNTİHAR MI, CİNAYET Mİ?
İNTİHAR MI, CİNAYET Mİ?
Meksikalı milletvekili aracında ölü bulundu
GENÇLERE ENERJİ BURSU!
GENÇLERE ENERJİ BURSU!
Bakan duyurdu, yüzlerce öğrenciye destek verilecek
30 YIL SONRA YENİDEN!
30 YIL SONRA YENİDEN!
Aselsan'ın yerli telefon hamlesi nasıl yarım kaldı?
10 CANIN HESABI SORULUYOR
10 CANIN HESABI SORULUYOR
"Erasmus'ta şikayet edildi, Mersin'de uyarıldı, durmadı"
TÜM MECLİS TESTE GİRECEK
TÜM MECLİS TESTE GİRECEK
Keçiören'in ardından bir belediye daha harekete geçti
NE MEZARLIK KALDI NE ORMAN
NE MEZARLIK KALDI NE ORMAN
Bir il seferber oldu! 12 geçti, izi dahi yok
KİRALARI DÜŞÜRECEK HAMLE!
KİRALARI DÜŞÜRECEK HAMLE!
Kiralık sosyal konutların teslim tarihi belli oldu
TRANSFER SON ANDA İPTAL
TRANSFER SON ANDA İPTAL
Samsunspor'dan Beşiktaş'a tepki: Belgeleri paylaşırız
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Kylian Mbappe penaltı kaçırdı, Real Madrid yıkıldı! Arda Güler...
Mbappe penaltı kaçırdı, Real yıkıldı! Arda Güler...
Kaydet
Metin Öztürk'ten yabancı VAR tepkisi:
Metin Öztürk'ten yabancı VAR tepkisi
Kaydet
Beşiktaş'tan 1. Lig ekibine transfer
Beşiktaş'tan 1. Lig ekibine transfer
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.