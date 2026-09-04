Beşiktaş'tan 1. Lig ekibine transfer
Beşiktaş, stoper oyuncusu Emrecan Uzunhan'ın TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'a transfer olduğunu açıkladı.
Beşiktaş Kulübü, Emrecan Uzunhan'ın İstanbulspor'a transfer olduğunu duyurdu.
Kulübün açıklamasında, "Profesyonel futbolcumuz Emrecan Uzunhan'ın İstanbulspor Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." denildi.
İstanbulspor da "Evine yeniden hoş geldin Emrecan Uzunhan." paylaşımını yaptı.
25 yaşındaki savunma oyuncusu, siyah beyazlı takımda yalnızca 7 maçta 293 dakika süre alırken 1 gol ve 1 asistle oynadı.
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