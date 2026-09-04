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Girne faciasında acı bilanço: 2 naaşın daha kimliği açıklandı

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Girne faciasında acı bilanço: 2 naaşın daha kimliği açıklandı

KKTC’nin Girne açıklarında batan yolcu gemisinin enkazından çıkarılan iki kadın naaşının kimliği belirlendi. Başbakan Ünal Üstel, hayatını kaybedenlerin sayısının 12’ye yükseldiğini, kayıp yolcuların sayısının ise 16 olduğunu açıkladı.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne açıklarında 30 Ağustos’ta batan yolcu gemisine ilişkin arama-kurtarma çalışmalarında yeni gelişme yaşandı.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, geminin enkazından bu sabah çıkarılan iki kadın naaşının kimliklerinin belirlendiğini açıkladı. Üstel, naaşların Şerife Özdemir ve Nazmiye Özbolat’a ait olduğunun tespit edildiğini ve ailelere bilgi verildiğini bildirdi.

Kimlik tespitlerinin tamamlanmasıyla kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye yükselirken, kayıp yolcu sayısı 16 olarak teyit edildi.

Üstel, kayıp kişilerin bulunması için arama-kurtarma çalışmalarının Türkiye’nin desteği ve KKTC’deki ilgili tüm birimlerin katılımıyla 7 gün 24 saat kesintisiz sürdüğünü belirtti.

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GEMİ 30 AĞUSTOS’TA BATMIŞTI

Girne Limanı ile Mersin Taşucu Limanı arasında sefer yapan Filo Jet isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü Girne’den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başladı.

Girne Limanı’na dönmeye çalışan gemi, kısa süre sonra alabora olarak battı. Geminin enkazının Girne açıklarında deniz tabanında bulunduğu bildirildi.

Kazanın ardından yürütülen çalışmalarda şu ana kadar 12 kişinin naaşına ulaşılırken, 16 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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