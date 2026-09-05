Kylian Mbappe penaltı kaçırdı, Real Madrid yıkıldı! Arda Güler...

İspanya LaLiga'nın dördüncü haftasında milli futbolcumuz Arda Güler'in forma giydiği maçta Real Madrid, Real Betis'e 1-0 yenilerek bu sezonki ilk puan kaybını yaşadı. Bu skorla ligdeki ilk mağlubiyetini alan eflatun beyazlılar, 9 puanla ikinci sırada kaldı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda, 64. dakikasında yerini Yan Diomande'ye bıraktı.

Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Real Madrid, LaLiga'nın dördüncü haftasında Manuel Pellegrini yönetimindeki Real Betis'e konuk oldu.

MBAPPE PENALTI KAÇIRDI

Estadio de La Cartuja'da oynanan mücadelede 1-0'lık skorla mağlup olan eflatun beyazlılar, bu sezon ilk puan kaybını yaşadı. Ev sahibine galibiyeti getiren golü, müsabakanın 81. dakikasında Troy Parrot kaydetti. Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, karşılaşmanın 90+4. dakikasında penaltı kaçırdı.

Arda Güler

REAL'İN BU SEZONKİ İLK YENİLGİSİ

Bu skorla ligdeki ilk mağlubiyetini alan eflatun beyazlılar, 9 puanla ikinci sırada kaldı. Real Betis ise puanını 9'e çıkararak üçüncü sıraya yükseldi.

ARDA GÜLER 64 DAKİKA SÜRE ALDI

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli oyuncumuz Arda Güler, karşılaşmanın 64. dakikasında yerini Yan Diomande'ye bıraktı.

Real Betis - Real Madrid

REAL, INTER'İ AĞIRLAYACAK

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında İtalyan devi Inter'i konuk edecek. Başkent ekibi, LaLiga'da ise Rayo Vallecano'yu ağırlayacak.

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