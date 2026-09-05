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Gözler bugün Üsküdar'da! CHP'li 4 isim AK Parti'ye geçti, dengeler değişti

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Gözler bugün Üsküdar'da! CHP'li 4 isim AK Parti'ye geçti, dengeler değişti

Üsküdar Belediyesi’nde, tutuklanan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın ardından başlayan başkanvekilliği krizi sürüyor. Yeni başkanvekilinin belirlenmesi için bugün belediye meclisinde seçim yapılacak.

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Seçim öncesinde ise belediyeye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Önceki gün Belediye Başkan Yardımcıları Amine Cansu Çelik ve Mithat Özdemir’in gözaltına alınması nedeniyle iki isim, bugünkü seçimde oy kullanamayacak. Diğer kritik gelişme ise CHP’li dört meclis üyesinin partisinden istifa ederek AK Parti’ye katılması oldu. Üsküdar Belediye Meclisi’nin CHP’li üyeleri Ahmet Başbaydar, Ayhan Aydın, Hüseyin Kazan ve Tahsin Usta, AK Parti’ye geçti.

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Üsküdar'da dengeleri değiştirecek transfer! 4 CHP'li meclis üyesi AK Parti'ye geçti

Dört meclis üyesi adına açıklama yapan Tahsin Usta, kararlarının Üsküdar’a daha fazla hizmet etme amacı taşıdığını belirterek süreçte herhangi bir baskı veya pazarlığın söz konusu olmadığını söyledi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de yeni katılan meclis üyelerine teşekkür ederek, “Üsküdar’ın ve Üsküdarlıların geleceğine dokunmak ve iz bırakmak adına bu kararı aldıkları için kıymetli meclis üyelerimize yürekten teşekkür ediyorum” dedi. Özdemir, yeni üyelerin farklı alanlarda önemli tecrübelere sahip olduğunu belirterek, “İnşallah meclisteki seçimden sonra ilçemize hep birlikte hizmet etme imkanına sahip olacağız” ifadelerini kullandı.

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Dört üyenin AK Parti’ye geçmesiyle birlikte Üsküdar Belediye Meclisi’nde CHP’nin sandalye sayısı 23’e gerilerken, Cumhur İttifakı’nın sandalye sayısı ise 21’e yükseldi. Böylece bugün yapılacak başkanvekilliği seçimi öncesinde meclisteki sandalye dengesi de yeniden şekillenmiş oldu.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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