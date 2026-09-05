İstanbul Arnavutköy'de iki servis minibüsü sürücüsü arasında çıkan silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Özcan K.'nin diğer sürücü Mehmet Taştan'ı silahla vurup öldürdüğü anlar yer alıyor.

Arnavutköy Hadımköy'de iki servis minibüsü sürücüsü arasında çıkan ve Mehmet Taştan'ın hayatını kaybettiği silahlı kavganın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde, iki servis şoförünün tartıştığı esnada Özcan K.'nin silahını çıkarıp Taştan'a ateş ettiği, silah sesleri sonrasında çevrede bulunan kişilerin ise panik içinde kaçıştığı anlar yer aldı.

Olay, dün saat 17.30 civarında Arnavutköy Hadımköy Mahallesi Ürgüplü Caddesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, 34 LAR 691 plakalı işçi servisinin sürücüsü Mehmet Taştan ile 34 LDE 633 plakalı servis minibüsünün sürücüsü Özcan K. arasında, öne sürülene göre akaryakıt anlaşmazlığı sebebiyletartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi sonrasında Özcan K., yanında olan silahı çıkararak aracında olan Mehmet Taştan'a ateş etti. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Taştan ağır yaralanırken, şüpheli Özcan K. ise aracıyla olay yerinden kaçtı.

Arnavutköy'deki servisçi cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı

ÇEVREDEKİLER PANİK İÇİNDE KAÇIŞIYOR

Olayın sonrasında çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Cinayet anını kaydeden güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde iki servis sürücüsü arasında yaşanan tartışmanın sonrasında şüphelinin silahını çıkarıp ateş ettiği görülüyor. Silah sesleriyle beraber olay yerindeki diğer kişilerin panik içinde koşarak bölgeden uzaklaştıkları anlar da kameraya yansıyor.

İhbar sonrasında olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi gönderildi. Ağır yaralanan Mehmet Taştan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin sonrasında Hadımköy Doktor Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'ne kaldırıldı. Taştan, burada gerçekleştirilen bütün müdahalelere karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın sonrasında kaçan Özcan K.'yi yakalamak amacıyla çalışma başlatan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı yunus polisleri, şüphelinin kullandığı aracı Haraççı-Hadımköy Yolu Caddesi üstünde durdurdu. Yakalanarak gözaltına alınan Özcan K.'nin, olayda kullandığı silahı yol kenarına attığını söylediği bildirildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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