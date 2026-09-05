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Üsküdar’da başkan vekili seçimine çoğunluk engeli! Yeni tarih 8 Eylül

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Üsküdar’da başkan vekili seçimine çoğunluk engeli! Yeni tarih 8 Eylül

Üsküdar Belediyesi’nde yapılması planlanan belediye başkan vekili seçimi, mecliste salt çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ertelendi. Seçimin 8 Eylül’de yapılması bekleniyor.

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Üsküdar Belediye Meclisinde belediye başkan vekilini belirlemek üzere bugün yapılması planlanan seçim gerçekleştirilemedi. Mecliste salt çoğunluğa ulaşılamaması üzerine seçim 8 Eylül’e bırakıldı.

İstanbul Valiliği, daha önce yapılan başkan vekili seçimine ilişkin yargı kararlarının ardından belediye meclisinin 5 Eylül Cumartesi günü saat 10.00’da yeniden toplanmasını kararlaştırmıştı.

CHP'DEN AÇIKLAMA

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, konu ile alakalı açıklamasında şunları söyledi:

"Gözaltında bulunan Belediye Meclis Üyesi arkadaşlarımızın oy kullanabilmelerini teminen bugün yapılacak Üsküdar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimine CHP ve Yeni Parti grubu olarak katılmama kararı almış bulunuyoruz. Böylece salt çoğunluk sağlanamadığından seçim 8 Eylül 2026 Salı gününe ertelenmiş oldu."

ÖNCEKİ SEÇİM YARGIYA TAŞINMIŞTI

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılması üzerine, 5 Ağustos’ta belediye meclisinde başkan vekili seçimi yapılmıştı.

CHP’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya ile Cumhur İttifakı’nın adayı Dündar Ziya Gültekin’in yarıştığı seçimin dördüncü turunda Çetinkaya 22, Gültekin ise 18 oy almıştı. Dört oyun geçersiz sayıldığı oylamanın ardından Çetinkaya belediye başkan vekili seçilmişti. Seçim sonucuna yönelik itirazlar üzerine süreç yargıya taşınmıştı.

Sinem Dedetaş
Başlık ResmiSinem Dedetaş

MAHKEME KARARININ ARDINDAN YENİDEN SEÇİM KARARI

İstanbul 2. İdare Mahkemesi, 24 Ağustos’ta başkan vekili seçimine ilişkin meclis kararının yürütmesini durdurmuştu. Bu karara yapılan itiraz da İstanbul Bölge İdare Mahkemesi tarafından 2 Eylül’de reddedilmişti.

Bunun üzerine İstanbul Valiliği, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesi kapsamında yeni başkan vekilinin belirlenmesi için belediye meclisini toplantıya çağırmıştı.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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