Memur ve emekli zammı için 3 kritik tahmin! En düşük maaş ne kadar olacak?
Memur ve emekli, ocak ayında yapılacak zam için enflasyon verilerine odaklandı. Şu ana kadar açıklanan 2 aylık veri zammın tabanını ortaya koyarken, yıl sonu enflasyon tahminleri de ocak ayında milyonları bekleyen artışa ilişkin önemli ipuçları veriyor.
Merkez Bankası, Goldman Sachs ve BBVA'nın tahminlerine göre memur ve emeklinin ocak zammı ne kadar olacak? İşte maaş maaş hesaplama...
MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2026'nın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyon kadar zam alacak.
Memur ve memur emeklilerinin zammı ise toplu sözleşmeden gelen yüzde 7'lik artışa enflasyon farkının eklenmesiyle belirlenecek.
2 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 3,65
Temmuz enflasyonu yüzde 1,78, ağustos enflasyonu ise yüzde 1,84 oldu.
Böylece 2026'nın ikinci yarısına ilişkin 2 aylık enflasyon yüzde 3,65 olarak gerçekleşti.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 3,65'lik zammı şimdiden garantiledi.
Memurlar için ise henüz enflasyon farkı oluşmadı.
MEMURLAR İÇİN KRİTİK EŞİK!
Memurların enflasyon farkı alabilmesi için yılın kalan 4 ayında toplam enflasyonun yüzde 3,23'ü aşması gerekiyor.
Eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte 6 aylık enflasyon ve ocak zamları kesinleşecek.
MERKEZ'İN TAHMİNİNE GÖRE ZAM
Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28 seviyesinde.
Bu tahmin gerçekleşirse 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 8,7 olacak.
Buna göre ocak zammı şöyle olacak:
- SSK ve Bağ-Kur emeklisi: %8,7
- Memur ve memur emeklisi: %6,67
- En düşük emekli maaşı: 25.601 TL
- En düşük memur maaşı: 74.907 TL
GOLDMAN SACHS'IN TAHMİNİ...
ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, yıl sonu enflasyonunu yüzde 29 olarak öngörüyor.
Bu tahmin gerçekleşirse 6 aylık enflasyon yüzde 9,55 olacak.
Buna göre ocak zammı ve en düşük maaşlar şöyle olacak:
- SSK ve Bağ-Kur emeklisi: %9,55
- Memur ve memur emeklisi: %7,5
- En düşük emekli maaşı: 25.801 TL
- En düşük memur maaşı: 75.490 TL
EN YÜKSEK ZAM TAHMİNİ BBVA'DAN
Bankacılık devi BBVA'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 30.
Bu gerçekleşirse yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 10,4 olacak.
Buna göre ise zamlar şöyle olacak:
- SSK ve Bağ-Kur emeklisi: %10,4
- Memur ve memur emeklisi: %8,34
- En düşük emekli maaşı: 26.001 TL
- En düşük memur maaşı: 76.080 TL
3 FARKLI TAHMİN, 3 FARKLI ZAM SENARYOSU
|Enflasyon Tahmini
|Emekli Zammı
|Memur Zammı
|TCMB: %28
|%8,7
|%6,67
|Goldman Sachs: %29
|%9,55
|%7,5
|BBVA: %30
|%10,4
|%8,34