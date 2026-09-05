Memur ve emekli zammı için 3 kritik tahmin! En düşük maaş ne kadar olacak?

Memur ve emekli, ocak ayında yapılacak zam için enflasyon verilerine odaklandı. Şu ana kadar açıklanan 2 aylık veri zammın tabanını ortaya koyarken, yıl sonu enflasyon tahminleri de ocak ayında milyonları bekleyen artışa ilişkin önemli ipuçları veriyor.

Merkez Bankası, Goldman Sachs ve BBVA'nın tahminlerine göre memur ve emeklinin ocak zammı ne kadar olacak? İşte maaş maaş hesaplama...