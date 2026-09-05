Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

Memur ve emekli zammı için 3 kritik tahmin! En düşük maaş ne kadar olacak?

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Memur ve emekli zammı için 3 kritik tahmin! En düşük maaş ne kadar olacak?
Mesut Şahin
MESUT ŞAHİN

Memur ve emekli, ocak ayında yapılacak zam için enflasyon verilerine odaklandı. Şu ana kadar açıklanan 2 aylık veri zammın tabanını ortaya koyarken, yıl sonu enflasyon tahminleri de ocak ayında milyonları bekleyen artışa ilişkin önemli ipuçları veriyor.

Merkez Bankası, Goldman Sachs ve BBVA'nın tahminlerine göre memur ve emeklinin ocak zammı ne kadar olacak? İşte maaş maaş hesaplama...

Memur ve emekli zammı için 3 kritik tahmin! En düşük maaş ne kadar olacak?

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2026'nın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyon kadar zam alacak.

Memur ve memur emeklilerinin zammı ise toplu sözleşmeden gelen yüzde 7'lik artışa enflasyon farkının eklenmesiyle belirlenecek.

Memur ve emekli zammı için 3 kritik tahmin! En düşük maaş ne kadar olacak?

2 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 3,65

Temmuz enflasyonu yüzde 1,78, ağustos enflasyonu ise yüzde 1,84 oldu.

Böylece 2026'nın ikinci yarısına ilişkin 2 aylık enflasyon yüzde 3,65 olarak gerçekleşti.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 3,65'lik zammı şimdiden garantiledi.

Memurlar için ise henüz enflasyon farkı oluşmadı.

Memur ve emekli zammı için 3 kritik tahmin! En düşük maaş ne kadar olacak?

MEMURLAR İÇİN KRİTİK EŞİK!

Memurların enflasyon farkı alabilmesi için yılın kalan 4 ayında toplam enflasyonun yüzde 3,23'ü aşması gerekiyor.

Eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte 6 aylık enflasyon ve ocak zamları kesinleşecek.

Memur ve emekli zammı için 3 kritik tahmin! En düşük maaş ne kadar olacak?

MERKEZ'İN TAHMİNİNE GÖRE ZAM

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28 seviyesinde.

Bu tahmin gerçekleşirse 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 8,7 olacak.

Buna göre ocak zammı şöyle olacak:

  • SSK ve Bağ-Kur emeklisi: %8,7
  • Memur ve memur emeklisi: %6,67
  • En düşük emekli maaşı: 25.601 TL
  • En düşük memur maaşı: 74.907 TL
Memur ve emekli zammı için 3 kritik tahmin! En düşük maaş ne kadar olacak?

GOLDMAN SACHS'IN TAHMİNİ...

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, yıl sonu enflasyonunu yüzde 29 olarak öngörüyor.

Bu tahmin gerçekleşirse 6 aylık enflasyon yüzde 9,55 olacak.

Buna göre ocak zammı ve en düşük maaşlar şöyle olacak: 

  • SSK ve Bağ-Kur emeklisi: %9,55
  • Memur ve memur emeklisi: %7,5
  • En düşük emekli maaşı: 25.801 TL
  • En düşük memur maaşı: 75.490 TL
Memur ve emekli zammı için 3 kritik tahmin! En düşük maaş ne kadar olacak?

EN YÜKSEK ZAM TAHMİNİ BBVA'DAN

Bankacılık devi BBVA'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 30.

Bu gerçekleşirse yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 10,4 olacak.

Buna göre ise zamlar şöyle olacak: 

  • SSK ve Bağ-Kur emeklisi: %10,4
  • Memur ve memur emeklisi: %8,34
  • En düşük emekli maaşı: 26.001 TL
  • En düşük memur maaşı: 76.080 TL
     
Memur ve emekli zammı için 3 kritik tahmin! En düşük maaş ne kadar olacak?

3 FARKLI TAHMİN, 3 FARKLI ZAM SENARYOSU

Enflasyon TahminiEmekli ZammıMemur Zammı
TCMB: %28%8,7%6,67
Goldman Sachs: %29%9,55%7,5
BBVA: %30%10,4%8,34

 

Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
EN DÜŞÜK MAAŞ...
EN DÜŞÜK MAAŞ...
Memur ve emekli zammı için 3 kritik tahmin
TAHLİYE KARARI VERİLDİ!
TAHLİYE KARARI VERİLDİ!
Kayıp yakınları itiraz edecek
IMANNOOR
IMANNOOR
BÜYÜK AKŞAMA AZ KALDI
ALINIR MI SATILIR MI?
ALINIR MI SATILIR MI?
Altın fiyatı 11 Eylül’e kilitlendi!
AMELİYATHANEDEKİ TEHLİKE
AMELİYATHANEDEKİ TEHLİKE
Jackson’ı zehirleyen ‘ilaç’la ölmüş!
ŞANTAJCI AVUKATLAR
ŞANTAJCI AVUKATLAR
Adaletin yüz karası hukuk bürolarına baskın
"İŞ İŞTEN GEÇTİ"
G.Saray maçında penaltı ve kırmızı kart doğru mu?
'ELE GEÇİRMELİ MİYDİK?'
'ELE GEÇİRMELİ MİYDİK?'
Yunan Bakan'dan küstah İstanbul ve Ayasofya çıkışı!
TRAFİK POLİSİ ŞEHİT OLDU!
TRAFİK POLİSİ ŞEHİT OLDU!
Aracın bağlanacağını öğrendi, dehşet saçtı
KADIKÖY'DE DERBİ ATEŞİ
KADIKÖY'DE DERBİ ATEŞİ
Kartal ve Italiano'nun muhtemel 11'leri netleşti
İSTANBUL'DA OTEL YANGINI!
İSTANBUL'DA OTEL YANGINI!
Çok sayıda müşteri yaralandı
G.SARAY SERİYE BAĞLADI
G.SARAY SERİYE BAĞLADI
Başakşehir'de 5 gol ve 1 kırmızı kart
ESRARENGİZ ÖLÜM!
ESRARENGİZ ÖLÜM!
Üst düzey yetkili istifasının ardından pencereden düştü
DÜĞÜN GÜNÜ CAN VERDİ
DÜĞÜN GÜNÜ CAN VERDİ
Henüz 26 yaşındaydı... Ölümü kahretti
CUMA İZNİNDE EMSAL KARAR
CUMA İZNİNDE EMSAL KARAR
5 yıllık uygulama iş şartı sayıldı
REKABET OLMAYINCA FİYAT ARTTI
REKABET OLMAYINCA FİYAT ARTTI
Kuralsız servisçi korsanı patlattı
TRUMP DÜĞMEYE BASTI
TRUMP DÜĞMEYE BASTI
Savaş sonrası Orta Doğu için yeni plan
TOPLAM 5 MAÇ MEN
TOPLAM 5 MAÇ MEN
UEFA'dan Guendouzi ve Greenwood'a şok ceza
TELEFONLAR SUSMADI!
TELEFONLAR SUSMADI!
Vatandaş akın etti, tek tek incelenecek
KAZALAR KRİZLERE DÖNÜŞMEDEN
KAZALAR KRİZLERE DÖNÜŞMEDEN
Musibetlerden ders çıkarmak önemli bir mesele
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
İLGİLİ HABERLER
ÖNE ÇIKANLAR
IMANNOOR Büyük Akşam'a az kaldı
IMANNOOR Büyük Akşam'a az kaldı
Kaydet
Arnavutköy'deki servisçi cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı
Arnavutköy'deki servisçi cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı
Kaydet
"Adam makine" dedi, G.Saraylı yıldızı öve öve bitiremedi
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.