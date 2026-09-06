Konut piyasasına müteahhit dopingi! Şirketler kampanya yarışına girdi

Konut kredisi faizlerinin rekor seviyelere çıkması ve bankaların kredi musluklarını kısmasıyla satışlar yavaşlarken, müteahhitler finansman yükünü üstlenerek peş peşe kampanyalar başlattı. Şirketler, öz kaynaklarıyla sıfır faizli ve uzun vadeli ödeme seçenekleri sunarak alıcıları yeniden piyasaya çekmeye çalışıyor.

Bankaların kredi musluklarını tamamen kısması ve konut kredisi faizlerinin rekor seviyelere ulaşması gayrimenkul piyasasında ciddi bir finansman daralmasına yol açarken, müteahhitler çarkların dönmesi için ellerini taşın altına koyuyor. Satışları yeniden canlandırmak ve bekleyen yeni projelere kaynak oluşturmak isteyen konut geliştiricileri, sektör tarihinin en kapsamlı kampanya yarışına girdi. Finansman erişimindeki zorluğu kendi öz sermayeleriyle aşmaya çalışan firmalar, kâr marjlarından büyük oranda feragat ederek alıcılara şirket bünyesinde sıfır faizli ve uzun vadeli ödeme planları sunmaya başladı. Bu stratejik hamle, sadece ev sahibi olma hayali kuran vatandaş için bir can simidi olmakla kalmıyor, aynı zamanda piyasada tıkanma noktasına gelen satış trafiğini açarak konut üretiminin kesintisiz sürmesini güvence altına alıyor.

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260 ALT SEKTÖRE DESTEK OLUYOR

Geliştiricilerin üstlendiği bu ciddi finansman yükünün arka planında ise yalnızca konut satma hedefi değil, devasa bir ekonomik ekosistemi ayakta tutma mecburiyeti yatıyor. İnşaat sektörü; demirden çimentoya, cam sanayisinden mobilyaya kadar kendisine doğrudan bağlı 260 farklı alt sektörü besleyerek ülke ekonomisinin lokomotifi görevini üstleniyor. Müteahhitlerin faiz maliyetlerini sırtlanarak sunduğu bu cazip kampanyalar, hem yeni şantiyelerin kurulmasına zemin hazırlıyor hem de yüz binlerce kişiye istihdam sağlayan geniş tedarik zincirinin kilitlenmesini engelliyor. Sektör temsilcilerinin zorlu ekonomik şartlarda inisiyatif alarak gösterdiği bu fedakârlık, daralan piyasalara rahat bir nefes aldırırken, arzın devamlılığını sağlayarak ileride yaşanabilecek daha büyük bir konut krizinin de önüne geçiyor.

EN ÇOK KULLANILAN FİNANSMAN MODELLERİ

- 24/36/48 Ay Vade ve Sıfır Faiz: Yüzde 30 veya 50 peşinat veren alıcılara, kalan tutar şirket bünyesinde 24 ile 48 ay arasında sıfır faiz veya yüzde 1,5 gibi piyasanın çok altında oranlarla vadelendiriliyor.



-Peşinat Erteleme: Nakit birikimi olmayan ancak aylık ödeme gücü olan vatandaşlar için peşinat tutarı konut teslimine ya da 1 yıl sonrasına öteleniyor.



-Ara Ödemeli (Balon) Sistem: Aylık taksitleri düşük tutmak isteyenler için, her 6 ayda bir veya yılda bir kez toplu “ara ödeme” yapılarak aylık yük hafifletiliyor.



-Taksiti Teslimde Başlatma: “Hem kira hem taksit ödeyemem” diyen alıcılar için, ev inşaat hâlindeyken sadece peşinat alınıyor, taksitler ise anahtar tesliminden sonra başlıyor.



- Düşük Peşinat Oranları: Normalde yasal olarak banka kredilerinde istenen yüksek peşinat oranları, şirket içi sözleşmelerde yüzde 10 veya yüzde 20 seviyelerine kadar çekilerek giriş kolaylaştırılıyor.



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