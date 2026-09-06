Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Emlak

Konut piyasasına müteahhit dopingi! Şirketler kampanya yarışına girdi

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Konut piyasasına müteahhit dopingi! Şirketler kampanya yarışına girdi

Konut kredisi faizlerinin rekor seviyelere çıkması ve bankaların kredi musluklarını kısmasıyla satışlar yavaşlarken, müteahhitler finansman yükünü üstlenerek peş peşe kampanyalar başlattı. Şirketler, öz kaynaklarıyla sıfır faizli ve uzun vadeli ödeme seçenekleri sunarak alıcıları yeniden piyasaya çekmeye çalışıyor.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A
Necmi Çiçekçi
NECMİ ÇİÇEKÇİ

Bankaların kredi musluklarını tamamen kısması ve konut kredisi faizlerinin rekor seviyelere ulaşması gayrimenkul piyasasında ciddi bir finansman daralmasına yol açarken, müteahhitler çarkların dönmesi için ellerini taşın altına koyuyor. Satışları yeniden canlandırmak ve bekleyen yeni projelere kaynak oluşturmak isteyen konut geliştiricileri, sektör tarihinin en kapsamlı kampanya yarışına girdi. Finansman erişimindeki zorluğu kendi öz sermayeleriyle aşmaya çalışan firmalar, kâr marjlarından büyük oranda feragat ederek alıcılara şirket bünyesinde sıfır faizli ve uzun vadeli ödeme planları sunmaya başladı. Bu stratejik hamle, sadece ev sahibi olma hayali kuran vatandaş için bir can simidi olmakla kalmıyor, aynı zamanda piyasada tıkanma noktasına gelen satış trafiğini açarak konut üretiminin kesintisiz sürmesini güvence altına alıyor.

ÖNERİLEN HABERLER
Ev alacakların finansman tercihi değişiyor! Faizsiz modele büyük ilgi
TASARRUF ORTAĞIM

Ev alacakların finansman tercihi değişiyor! Faizsiz modele büyük ilgi

260 ALT SEKTÖRE DESTEK OLUYOR

Geliştiricilerin üstlendiği bu ciddi finansman yükünün arka planında ise yalnızca konut satma hedefi değil, devasa bir ekonomik ekosistemi ayakta tutma mecburiyeti yatıyor. İnşaat sektörü; demirden çimentoya, cam sanayisinden mobilyaya kadar kendisine doğrudan bağlı 260 farklı alt sektörü besleyerek ülke ekonomisinin lokomotifi görevini üstleniyor. Müteahhitlerin faiz maliyetlerini sırtlanarak sunduğu bu cazip kampanyalar, hem yeni şantiyelerin kurulmasına zemin hazırlıyor hem de yüz binlerce kişiye istihdam sağlayan geniş tedarik zincirinin kilitlenmesini engelliyor. Sektör temsilcilerinin zorlu ekonomik şartlarda inisiyatif alarak gösterdiği bu fedakârlık, daralan piyasalara rahat bir nefes aldırırken, arzın devamlılığını sağlayarak ileride yaşanabilecek daha büyük bir konut krizinin de önüne geçiyor.

ÖNERİLEN HABERLER
Avrupa
EKONOMİ

Avrupa'da en ucuz ev İstanbul'da! Londra, Paris, Zürih... İşte şehir şehir konut fiyatları

EN ÇOK KULLANILAN FİNANSMAN MODELLERİ

- 24/36/48 Ay Vade ve Sıfır Faiz: Yüzde 30 veya 50 peşinat veren alıcılara, kalan tutar şirket bünyesinde 24 ile 48 ay arasında sıfır faiz veya yüzde 1,5 gibi piyasanın çok altında oranlarla vadelendiriliyor.

-Peşinat Erteleme: Nakit birikimi olmayan ancak aylık ödeme gücü olan vatandaşlar için peşinat tutarı konut teslimine ya da 1 yıl sonrasına öteleniyor.

-Ara Ödemeli (Balon) Sistem: Aylık taksitleri düşük tutmak isteyenler için, her 6 ayda bir veya yılda bir kez toplu “ara ödeme” yapılarak aylık yük hafifletiliyor.

-Taksiti Teslimde Başlatma: “Hem kira hem taksit ödeyemem” diyen alıcılar için, ev inşaat hâlindeyken sadece peşinat alınıyor, taksitler ise anahtar tesliminden sonra başlıyor.

- Düşük Peşinat Oranları: Normalde yasal olarak banka kredilerinde istenen yüksek peşinat oranları, şirket içi sözleşmelerde yüzde 10 veya yüzde 20 seviyelerine kadar çekilerek giriş kolaylaştırılıyor.

Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Emlak
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
ÜÇ GEMİDE DERİN MESAİ
ÜÇ GEMİDE DERİN MESAİ
Mavi Vatan’ın devleri kayıpları arıyor
SEZONUN İLK DERBİSİ KARTAL'IN!
SEZONUN İLK DERBİSİ KARTAL'IN!
Fenerbahçe başladı, Beşiktaş bitirdi
IMANNOOR GALATAPORT’TA
IMANNOOR GALATAPORT’TA
Moda sahnesinde iddialı adım
DERBİ ÖNCESİ DEV OPERASYON
DERBİ ÖNCESİ DEV OPERASYON
Bakan Gürlek duyurdu: 1.200 hesaba el konuldu
DENİZLİ'DE KANLI GECE!
DENİZLİ'DE KANLI GECE!
Kafede çatışma çıktı, ölü ve yaralılar var
EVİNDE ÖLÜ BULUNDU!
EVİNDE ÖLÜ BULUNDU!
Oyuncunun vücudunda morluklar tespit edildi
HAVADA DEHŞET!
HAVADA DEHŞET!
Yolcuyu koltuğa bantlayıp, rotayı değiştirdiler
ÜÇ İSİMDEN KÖTÜ HABER
ÜÇ İSİMDEN KÖTÜ HABER
Sporting öncesi sakatlık depremi
PAHALILIĞA FAKLI ÇÖZÜM!
PAHALILIĞA FAKLI ÇÖZÜM!
TL yerine avroyu baz alsak nasıl olur?
‘MERKEZ’İN KARARI YAKLAŞIRKEN…
‘MERKEZ’İN KARARI YAKLAŞIRKEN…
Piyasa 10 Eylül'de 'pas' bekliyor
ŞİRKETLER YARIŞA GİRDİ
ŞİRKETLER YARIŞA GİRDİ
Konut piyasasına müteahhit dopingi!
"GEREKİRSE LİGLERİ ERTELEYİN"
Yıldırım'dan hakem tepkisi ve TFF'ye çağrı
ABD'DEN SUVEYDA MESAJI!
ABD'DEN SUVEYDA MESAJI!
"Alternatifi zafer değil, yas dönemi"
"TÜM SORUMLULUK BENDE
İsmail Kartal derbi sonrası özür diledi
ALTINDA 2027 HESABI!
ALTINDA 2027 HESABI!
Uzman tek tek anlattı! Düşüş geçici, beklenti yüksek
"MİDE BULANDIRIYORLAR"
Kerem Aktürkoğlu'ndan penaltı isyanı
GÖZLER ARTIK BU HATTA!
GÖZLER ARTIK BU HATTA!
İstanbul için yeni kritik deprem senaryosu
ZİRVEYE BİR ADIM KALDI!
ZİRVEYE BİR ADIM KALDI!
Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda finalde
SAVAŞ BİTER Mİ?
SAVAŞ BİTER Mİ?
Trump teklif yolladı, Putin kapıyı açtı!
MÜSTEHCENLİK OPERASYONU!
MÜSTEHCENLİK OPERASYONU!
Tuğba Ekinci dahil 5 kişi gözaltına alındı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Uçakta dehşete düşüren olay! Yolcuyu koltuğa bantlayıp rotayı değiştirdiler
Yolcuyu koltuğa bantlayıp rotayı değiştirdiler
Kaydet
Yatırımcının gözü şehirdeki toprakta! Büyükşehire yakın araziler toplanıyor
Yatırımcının gözü şehirdeki toprakta!
Kaydet
Alışveriş caddeleri doldu
Alışveriş caddeleri doldu
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.