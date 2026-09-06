Deniz facialarının ardından alarma geçen TCG Alemdar, TCG Işın ve TCG Akın, gelişmiş su altı sistemleriyle kayıplara ulaşmak için metrelerce derinlikte 7/24 mesai yapıyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait üç dev kurtarma gemisi, son günlerde peş peşe yaşanan deniz kazaları sebebiyle su altı operasyonlarını kesintisiz sürdürüyor. Ana platform Alemdar; atmosferik dalış sistemi, kurtarma çanı ve hastaneye sahip.

Üç gemide derin mesai! Mavi Vatan’ın devleri görevde

Işın ve Akın ise ROV, sonar, basınç odası ve 600 metrede 50 personele 14 gün hava sağlayan havalandırmayla öne çıkıyor. Gemilerde ayrıca 365 metreye inen ADS, hasar kontrol cerrahisi ve yoğun bakım altyapısı bulunuyor.

Üç gemide derin mesai! Mavi Vatan’ın devleri görevde

554 METREDEKİ ENKAZDA ARAMA SÜRÜYOR

30 Ağustos’ta Girne’den Taşucu’na giderken batan “Filo Jet” gemisinin 554 metre derinlikteki enkazında Alemdar ve Işın görev yapıyor. Can kaybı 13’e yükselirken kayıp 15 kişi aranıyor. Denizden son olarak Elmas Demir’in cansız bedeni çıkarıldı. 5 çocuk annesi kadının cenazesi Eskişehir’de defnedilirken oğlu Cemal Demir, “Bana dirisi gelmedi ama sarılacak toprağı oldu” dedi. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, 7/24 yürütülen çalışmaların derinlik sebebiyle ağır ilerlediğini vurguladı.

Üç gemide derin mesai! Mavi Vatan’ın devleri görevde

720 METREDE ENKAZ TESPİT EDİLDİ

2 Eylül’de Silivri açıklarında “MT ALSU” tankeriyle çarpışarak batan “Tuğberk İmamoğlu” gemisini ve kayıp 10 mürettebatı arama çalışmaları ise sürüyor. TCG Akın, enkazı çarpışma yerinin 50 metre yakınında, 720 metre derinlikte tespit etti. Geminin üzerindeki yazı ROV ile görüntülendi. Mürettebat yakınları İstanbul Valisi Davut Gül ile TCG Akın’a çıktı. Koramiral Ramazan Özoğul ve Tümamiral Serkan Tezel aileleri bilgilendirdi. Vali Gül, 550 kilometrekarelik alanda aramanın sürdüğünü ve umudun korunduğunu aktardı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası