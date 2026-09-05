457 yıllık ezber bozuluyor! Dünya haritası değişecek, 164 ülke kabul etti

SINIRLAR DEĞİŞMİYOR

Kararla ülkelerin sınırları veya gerçek yüz ölçümleri değişmeyecek. Değişmesi istenen, küresel yüzeyin iki boyutlu haritalarda nasıl gösterildiği.

Dolayısıyla tartışmanın özünde yeni bir dünya haritası çizmekten çok, Afrika ve diğer bölgelerin gerçek alan büyüklüklerini daha doğru yansıtan projeksiyonların yaygınlaştırılması bulunuyor.

BM'nin mevcut sisteminde de tek tip dünya projeksiyonu bulunmuyor. Kurumun resmi açıklamasına göre farklı amaçlarla çeşitli projeksiyonlar kullanılıyor.