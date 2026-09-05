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Türkiye-Sırbistan voleybol maçını kim kazandı? Türkiye-Sırbistan maç sonucu

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Türkiye-Sırbistan voleybol maçını kim kazandı? Türkiye-Sırbistan maç sonucu

Türkiye-Sırbistan voleybol maçını kazanan takım belli oldu. CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası yarı finalinde karşı karşıya gelen iki takım, Sinan Erdem Spor Salonu'nda final bileti için mücadele ederken karşılaşmanın sonucu ve set skorları voleybolseverlerin gündemine yerleşti.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Sırbistan, Avrupa Şampiyonası'nın en kritik karşılaşmalarından birinde karşı karşıya geldi. 2023 Avrupa Şampiyonası finalinin ardından bu kez yarı finalde kozlarını paylaşan iki ekip arasındaki mücadelede Türkiye, seyircisi önünde final biletini aldı.

TÜRKİYE-SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI KAÇ KAÇ?

Türkiye-Sırbistan voleybol yarı final karşılaşmasını Filenin Sultanları 3-0 kazandı. 5 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda başlayan mücadelede Türkiye, ilk setten itibaren skor üstünlüğünü elinde tuttu. Ay-yıldızlı ekip ilk seti 25-20 kazanarak karşılaşmada 1-0 öne geçti.

İkinci sette de etkili oyununu sürdüren Türkiye, bu bölümü 25-19 kazanarak setlerde durumu 2-0'a getirdi. Filenin Sultanları üçüncü sette de 25-20 rakibine üstünlük kurarak karşılaşmayı set vermeden tamamladı. Sırbistan'ı 3-0 mağlup eden Türkiye, 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finale yükseldi.

Türkiye-Sırbistan voleybol maçını kim kazandı? Türkiye-Sırbistan maç sonucu
Başlık ResmiTürkiye-Sırbistan voleybol maçını kim kazandı? Türkiye-Sırbistan maç sonucu

TÜRKİYE-SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI KİM KAZANDI?

Türkiye-Sırbistan voleybol maçını Türkiye 3-0 kazandı. Filenin Sultanları, Sırbistan karşısındaki yarı final mücadelesinde üç seti de kazanarak adını Avrupa Şampiyonası finaline yazdırdı. Türkiye böylece 2023'te kazandığı Avrupa şampiyonluğunun ardından bir kez daha turnuvanın finalinde mücadele etme hakkı elde etti.

Ay-yıldızlı ekip yarı finale de başarılı sonuçlarla gelmişti. Türkiye son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0, çeyrek finalde ise Almanya'yı 3-1 mağlup ederek son dört takım arasına kaldı. Sırbistan ise çeyrek finalde Yunanistan'ı 3-0 geçerek Türkiye'nin rakibi olmuştu. Yarı finalde Sırbistan engelini de aşan Filenin Sultanları, şimdi 6 Eylül'de Avrupa şampiyonluğu için sahaya çıkacak.

Türkiye-Sırbistan voleybol maçını kim kazandı? Türkiye-Sırbistan maç sonucu
Başlık ResmiTürkiye-Sırbistan voleybol maçını kim kazandı? Türkiye-Sırbistan maç sonucu

TÜRKİYE-SIRBİSTAN MAÇ SKORU

Türkiye, Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan karşısında set vermeden galibiyete ulaştı. Filenin Sultanları ilk seti 25-20, ikinci seti ise 25-19 kazanarak büyük avantaj elde etti. Üçüncü seti 25-20 kazanarak hanesine yazdıran milli takım, mücadeleden 3-0 galip ayrılarak final biletinin sahibi oldu

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Editör : İREM ÖZCAN
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