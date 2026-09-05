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Türkiye-Sırbistan voleybol maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Filenin Sultanları yarı finalde

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Türkiye-Sırbistan voleybol maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Filenin Sultanları yarı finalde
Fotoğraf Başlığı Türkiye-Sırbistan voleybol maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Filenin Sultanları yarı finalde

Türkiye-Sırbistan voleybol maçı bugün, CEV Trendyol EuroVolley 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda final biletini belirleyecek. Filenin Sultanları, son Avrupa Şampiyonası finalinde mağlup ederek kupaya ulaştığı Sırbistan ile bu kez İstanbul'da yarı finalde karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde maçın yayın kanalı ve şifresiz izleme bilgileri araştırılıyor. Peki, Türkiye-Sırbistan voleybol maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

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Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluk yolundaki en önemli sınavlarından birine çıkıyor. Son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0, çeyrek finalde Almanya'yı 3-1 mağlup eden Türkiye'nin yarı finaldeki rakibi Sırbistan oldu. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadeleyi kazanan taraf, finalde Polonya-İtalya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

TÜRKİYE-SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-Sırbistan voleybol maçı TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası yarı final mücadelesi bugün, 5 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.

Türkiye, turnuvada oynadığı 7 karşılaşmanın 6'sını kazanarak yarı finale kadar geldi. Sırbistan ise turnuvada çıktığı 7 maçı da kazanırken rakiplerine yalnızca 2 set verdi. İki ülkenin Avrupa Şampiyonası'ndaki son büyük randevusu 2023 finalinde gerçekleşmiş, Türkiye 3-2'lik galibiyetle Avrupa şampiyonu olmuştu.

Türkiye-Sırbistan voleybol maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Filenin Sultanları yarı finalde
Başlık ResmiTürkiye-Sırbistan voleybol maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Filenin Sultanları yarı finalde

TÜRKİYE-SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Türkiye-Sırbistan yarı final maçı bugün saat 16.00'dan itibaren TRT 1'den canlı olarak izlenebilecek. Karşılaşmaya İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu ev sahipliği yapacak.

Yarı final öncesinde Sultanların hedefi üst üste ikinci Avrupa Şampiyonası finaline ulaşmak. Başantrenör Daniele Santarelli, Sırbistan karşısında çok güçlü bir oyun ortaya koymaları gerektiğine dikkat çekerken kaptan Eda Erdem de takımın tamamen yarı finale odaklandığını belirtti. Türkiye, Avrupa Şampiyonası tarihinde 8. kez yarı final oynarken 2015'ten bu yana düzenlenen son 6 turnuvanın tamamında son dört takım arasına girmeyi başardı.

Türkiye-Sırbistan voleybol maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Filenin Sultanları yarı finalde
Başlık ResmiTürkiye-Sırbistan voleybol maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Filenin Sultanları yarı finalde

FİLENİN SULTANLARI YARI FİNAL MAÇI ŞİFRESİZ YAYIN BİLGİLERİ

Filenin Sultanları'nın Sırbistan ile oynayacağı yarı final karşılaşması TRT 1'den şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

Avrupa Şampiyonası'nda bugün iki finalist belli olacak. Türkiye-Sırbistan maçının ardından saat 19.00'da Polonya ile İtalya ikinci yarı finalde karşılaşacak. Yarı finallerin kazananları 6 Eylül Pazar günü saat 19.00'da şampiyonluk maçına çıkarken, kaybeden takımlar aynı gün saat 16.00'da üçüncülük için mücadele edecek.

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Editör : İREM ÖZCAN
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