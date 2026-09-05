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İbrahim Ekici dosyasında tüyler ürperten ifade! “Sabaha kadar ölümünü seyretmiş!”

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İbrahim Ekici dosyasında tüyler ürperten ifade! “Sabaha kadar ölümünü seyretmiş!”
Fotoğraf Başlığı İbrahim Ekici dosyasında tüyler ürperten ifade! “Sabaha kadar ölümünü seyretmiş!”

Konya’da 31 Mart 2024’te evinde ölü bulunan İbrahim Ekici’nin ölümüne ilişkin davada yeni gelişmeler yaşandı. Ekici’nin eşi Mine Ekici ile üfürükçü Hüseyin Sarıbaş’ın “tasarlayarak öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı dosyada, soruşturma kapsamında alınan yeni ifadelere ulaşıldı. Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Mine Ekici'nin arkadaşı Tuba O. (38), "Mine, eşi öldüğü gün eşinin telefonundan Hüseyin hoca ile görüşmüş. Gece saat 02.00'den sabaha kadar onun dediklerini yapmış" dedi.

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ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeniden gündeme gelen olayla ilgili soruşturma aşamasında ifadesi alınan Mine Ekici’nin arkadaşı Tuba O. (38), dikkat çeken iddialarda bulundu.

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Başlık ResmiMüge Anlı - Mine Ekici - Hüseyin Sarıbaş
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İBRAHİM EKİCİ’NÜN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ

Olay, 31 Mart 2024’te Konya’nın Karatay ilçesinde meydana geldi. Bir fabrikada elektrik teknisyeni olarak çalışan, evli ve bir çocuk babası 39 yaşındaki İbrahim Ekici, evinde hareketsiz halde bulundu.

Ekici’nin kusmuş halde bulunması ve 14 yıllık eşi radyoloji teknikeri Mine Ekici’nin olay sırasındaki çelişkili davranışları, ölümün şüpheli bulunmasına neden oldu. Ancak yapılan otopside Ekici’nin kesin ölüm nedeni belirlenemedi.

İbrahim Ekici
Başlık Resmiİbrahim Ekici

MİNE EKİCİ VE HÜSEYİN SARIBAŞ HAKKINDA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı Cinayet Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, telefon incelemeleri sonucunda İbrahim ve Mine Ekici ile üfürükçü Hüseyin Sarıbaş arasındaki görüşmeler tespit edildi.

Savcılık, elde edilen bulgular doğrultusunda olayın tasarlanarak gerçekleştirilen bir cinayet olabileceğini değerlendirdi. Bu kapsamda Kasım 2025’te Hüseyin Sarıbaş ve Mine Ekici hakkında gözaltı kararı verildi.

Sarıbaş çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanırken, Mine Ekici adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İki sanık hakkında “tasarlayarak öldürme” ve “eşi tasarlayarak öldürme” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında Hüseyin Sarıbaş, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Sanıkların yargılanmasına devam ediliyor.

İbrahim Ekici dosyasında tüyler ürperten ifade! “Sabaha kadar ölümünü seyretmiş!”
Başlık Resmiİbrahim Ekici dosyasında tüyler ürperten ifade! “Sabaha kadar ölümünü seyretmiş!”
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“SABAHA KADAR İBRAHİM’İN ÖLÜMÜNÜ SEYRETMİŞ”

Sabah’ta yer alan habere göre; dosyada yer alan yeni ifadeler ise olayın ayrıntılarına ilişkin dikkat çeken iddiaları ortaya koydu.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Mine Ekici’nin sağlık personeli arkadaşı Tuba O., Ekici’nin eşinin hayatını kaybettiği gece Hüseyin Sarıbaş ile görüştüğünü öne sürdü.

Tuba O. ifadesinde, Mine Ekici’nin eşinin telefonundan Hüseyin Sarıbaş ile görüştüğünü belirterek, “Gece saat 02.00’den sabaha kadar Hüseyin hocanın söylediklerini yapmış. Sabaha kadar İbrahim’in ölümünü seyretmiş. Çok kötü can verdiğini söyledi. Hüseyin’in İbrahim ölene kadar kendisini beklettiğini, öldükten sonra da Mine’ye artık müdahale edebileceğini söylediğini anlattı” iddialarında bulundu.

Öte yandan binada yaşayan bazı komşuların da soruşturma kapsamında ifadelerinin alındığı belirtildi. Komşular, sabah 05.00 ile 07.00 saatleri arasında yüksek sesle konuşan bir kadın sesi duyduklarını, ayrıca mide bulantısı ve kusma seslerinin geldiğini ve bu seslerin sabah saatlerinde kesildiğini ifade etti.

İbrahim Ekici dosyasında tüyler ürperten ifade! “Sabaha kadar ölümünü seyretmiş!”
Başlık Resmiİbrahim Ekici dosyasında tüyler ürperten ifade! “Sabaha kadar ölümünü seyretmiş!”

MİNE EKİCİ: “EŞİMİ BEN ÖLDÜRMEDİM”

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Mine Ekici ise eşinin ölümünde herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını savundu.

Ekici, Hüseyin Sarıbaş’ın hayatlarına kızının rahatsızlığı nedeniyle girdiğini belirterek, “Çocuğumun Miyopati hastalığı vardı. Tıbbi açıdan tedavisi mümkün olmayan bir hastalıktı” dedi.

Kızının tedavisi için farklı kişilere başvurduklarını anlatan Ekici, bu süreçte kendilerine çeşitli uygulamalar yaptırıldığını öne sürdü.

Ekici, “Kızımızı okutturalım, nazar var dediler. Olmadık şeyler yaptırdılar. Köpek kafası ve kuzu ciğerleriyle yıkadılar. Okunmuş sular, muskacılar, gezdirdiğimiz yer kalmadı. Evimde ayin yaptılar. Bir kadın geldi, köpek kafasıyla suyla çocuğumun üzerinden su döktü” ifadelerini kullandı.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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