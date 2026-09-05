İngiltere'nin Avrupa'ya açılan en önemli geçiş noktalarından Dover Limanı'nda göçmen karşıtı protesto ulaşımı durma noktasına getirdi. Siyah kıyafetli ve maskeli onlarca gösterici limanın giriş ve çıkışlarını kapatırken, İngiltere ile Fransa arasındaki feribot ulaşımı durdu.

İngiltere'de Manş Denizi üzerinden artan düzensiz göçmen geçişlerine tepkiler doruğa tırmandı.

AFP'nin aktardığına göre onlarca maskeli protestocu, İngiltere'nin güneyindeki Dover Limanı'na ulaşımı sağlayan yolları kapattı.

İngilterede maskeli göç karşıtı protestocular limanı bastı, Fransa ile tüm ulaşım kesildi!

Dover Limanı yönetimi yaşananları "kamu düzeni olayı" olarak nitelendirerek, "Devam eden bir kamu düzeni olayı nedeniyle limana giriş ve çıkış trafiği durduruldu" açıklamasını yaptı.

Liman yetkilileri, protestocuların terminale giriş ve çıkışı sağlayan "tüm güzergahları" engellediğini duyurdu.

İngiltere'de maskeli göç karşıtı protestocular limanı bastı, Fransa ile ulaşım kesildi!

Siyah kıyafetli ve maskeli onlarca kişinin, yüzlerini balaklavalarla gizleyerek limanın çevresindeki yollarda toplandığı görüldü.

FRANSA İLE FERİBOT ULAŞIMI DURDU

Protesto nedeniyle İngiltere'nin güneyi ile Fransa'nın kuzeyi arasındaki feribot ulaşımı da durdu.

Göç karşıtı Reform UK partisinin yerel meclis üyesi King, kendisine gösterinin "tekneleri durdurma protestosu" olduğunun söylendiğini açıkladı.

İngiltere'de maskeli göç karşıtı protestocular limanı bastı, Fransa ile ulaşım kesildi!

İNGİLTERE'NİN AVRUPA İLE TİCARETİNDE KRİTİK NOKTA

Dover, yalnızca yolcu trafiği açısından değil, İngiltere'nin Avrupa Birliği ile ticareti için de kritik öneme sahip.

Liman yönetiminin verilerine göre Dover, yaz aylarında günde 10 binden fazla yük aracına ve 15 bin yolcu aracına hizmet veriyor. İngiltere'nin AB ile gerçekleştirdiği mal ticaretinin yaklaşık üçte biri de Dover üzerinden yapılıyor.

İngiliz hükümeti ise Manş Denizi'nden göçmen ve sığınmacı taşıyan teknelerin geçişini engellemek için Fransa ile iş birliğini sürdürüyor. Hükümet, söz konusu geçişlerin bu yaz 2019'dan bu yana en düşük seviyeye gerilediğini açıkladı.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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