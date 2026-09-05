Ankara-İzmir arasında 14-14,5 saat süren tren yolculuğunda tarihi bir değişim yaşanacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İzmir YHT projesinin tamamlanmasıyla iki şehir arasındaki seyahat süresinin 3,5 saate ineceğini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tarihi Gediz Köprüsü'nün açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, Anadolu'nun binlerce yıllık medeniyet izlerini taşıyan bir açık hava müzesi olduğunu ifade etti.

Yalnızca ülkenin ulaşım altyapısını inşa etmediklerini, bu toprakların hafızasını da koruduklarını dile getiren Uraloğlu, "Taşköprü, Osmancık Koyunbaba ve Diyarbakır Ongözlü gibi ülkemizin birçok noktasındaki tarihi köprülerimizi restore ettik ve kültür mirasımıza kazandırdık. Restorasyonlarını tamamlayarak kültür mirasımıza kazandırdığımız tarihi köprülerin sayısı 532'ye ulaştı. 48 tarihi köprünün de restorasyon çalışmalarına devam ediyoruz. Bugün açılışını yaptığımız Tarihi Gediz Köprüsü'nü de bu kararlı yürüyüşe ekleyerek, hem teknik hem de manevi bakımdan anlamlı duraklarından birini daha milletimizin hizmetine sunuyoruz." dedi.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Köprü ve otoyolların özelleştirilme kararı gündem olmuştu! Bakanlıktan açıklama geldi

166,5 METRE UZUNLUĞUNDA!

Köprünün teknik detaylarına değinen Uraloğlu, yapının 166,5 metre uzunluğa, 6,7 metre genişliğe ve 5 açıklığa sahip olduğunu, üstten betonarme kemer sistemiyle inşa edildiğini söyledi.

Güzergah değişikliğinin ardından yapının Yanıkköy, Doğa ve Belen köylerine hizmet verdiğini belirten Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğünce yürütülen kapsamlı güçlendirme, restorasyon ve aydınlatma çalışmalarıyla köprünün yeniden işlevsel kimliğine kavuşturulduğunu ifade etti.

Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! 14 saatlik yolculuk 3,5 saate düşecek

İZMİR-ANKARA ARASI 3,5 SAATE DÜŞECEK

Bakan Uraloğlu, son 24 yılda İzmir'in ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 349 milyar lira yatırım yapıldığını, bölünmüş yol uzunluğunun 431 kilometreden 1000 kilometreye, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunun ise 366 kilometreden 1017 kilometreye çıkarıldığını anlattı.

İzmir-İstanbul Otoyolu ile seyahat süresinin 8,5 saatten 3,5 saate indirildiğini hatırlatan Uraloğlu, yapımı etaplar halinde süren İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren projesi tamamlandığında seyahat süresinin 3,5 saate düşeceğini dile getirdi.

Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! 14 saatlik yolculuk 3,5 saate düşecek

14 SAATLİK YOLCULUK

Ankara-İzmir arası otobüs yolculuğu süreleri güzergaha, sefere ve mola sayısına göre değişiklik gösterse de 7 saat 55 dakika ile 9 saat arasında tamamlanıyor.

Söz konusu mesafe tren yolculuğuyla 14-14,5 saatte kat ediliyor. YHT Projesi kapsamındaki tüm kesimler tamamlandığında ise Ankara-İzmir arasındaki mesafe 824 kilometreden 624 kilometreye, seyahat süresi de 3,5 saate inecek.

Ankara-İzmir YHT Hattı bitirildiğinde yılda 13,3 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşınması hedefleniyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: ANADOLU AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası