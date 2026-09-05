Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi açıklandı

Trendyol Süper Lig'in dördüncü haftasında Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı konuk edeceği derbi maçın VAR hakemi belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk derbisinde Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy'de oynanacak maçta karşı karşıya gelecek.

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, derbinin VAR hakemi Polonyalı Tomasz Kwiatkowski olacak. Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

REKABETTE 365. RANDEVU

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında bu akşam oynanacak maçla 365. kez rakip olacak.

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan 100 yılı aşkın rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısı bakımından üstünlüğü dikkati çekiyor.

Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 137, Beşiktaş 130 galibiyet aldı. 97 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Rekabette Fenerbahçe 504 kez fileleri havalandırdı, Beşiktaş ise 463 gol kaydetti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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