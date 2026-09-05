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Spor

Asensio'dan haber var: Fenerbahçe'de dev derbi öncesi kritik karar

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Asensio'dan haber var: Fenerbahçe'de dev derbi öncesi kritik karar
Fotoğraf Başlığı Fenerbahçede dev derbi öncesi kritik Asensio kararı!

Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile oynayacağı derbi öncesinde Marco Asensio'dan kötü haber geldi. Sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan İspanyol yıldızın derbi kadrosunda yer almayacağı öğrenildi.

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Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile oynayacağı kritik derbi öncesinde Marco Asensio'nun durumu netlik kazandı. Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren İspanyol yıldızla ilgili karar verildi.

Marco Asensio
Başlık ResmiMarco Asensio

ÇALIŞMALARINI BİREYSEL SÜRDÜRÜYOR

Sarı-lacivertli takımda sakatlığını atlatmaya çalışan Asensio, dün itibarıyla çalışmalara başladı. Ancak deneyimli futbolcu, takım antrenmanına katılmak yerine bireysel programını sürdürdü.

Fenerbahçe'de teknik heyetin, oyuncunun fiziksel durumunu göz önünde bulundurarak derbi öncesinde risk almamayı tercih ettiği öğrenildi.

Marco Asensio
Başlık ResmiMarco Asensio

DERBİ KADROSUNDA YER ALMAYACAK

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığı bilgilere göre Marco Asensio, Beşiktaş derbisinin maç kadrosuna dahil edilmedi. Bu gelişmenin ardından İspanyol futbolcunun karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor. Asensio'nun henüz takımla birlikte çalışmalara başlamamış olması da alınan kararda etkili oldu.

Asensio'nun isminin yalnızca kadroyu tamamlamak amacıyla listeye yazılma ihtimalinin bulunduğu belirtildi.

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Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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