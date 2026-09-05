Türkiye’de yaygın teknik servis ağı laptop tercihini nasıl etkiliyor? Casper’ın servis modeli

Yeni bir bilgisayar seçerken kullanıcıların karşılaştırdığı kriterler genellikle işlemci, RAM, ekran kartı ve fiyatla başlıyor. Ancak cihaz birkaç yıl kullanılacaksa teknik servis ağı da toplam kullanıcı deneyiminin önemli parçalarından biri haline geliyor. Casper, Türkiye genelindeki 105 servis noktası ve farklı ihtiyaçlara yönelik servis modelleriyle satış sonrası desteği bilgisayar kullanım sürecinin bir parçası olarak konumlandırıyor.

Markanın güncel servis yapılanmasında 97 Yetkili Teknik Servis ve 8 adet 1 Saatte Servis Noktası bulunuyor. Kurumsal müşteriler için ise Türkiye’nin 81 ilinde yerinde servis hizmeti sunuluyor.

TÜRKİYE’DE LAPTOP ALIRKEN SERVİS AĞI NEDEN ÖNEMLİ?

Bir bilgisayarın teknik özellikleri satın alma anındaki performansını belirlerken, satış sonrası hizmetler cihazın kullanım ömrü boyunca karşılaşılabilecek sorunların nasıl yönetileceğini belirliyor.

Öğrenciler, çalışanlar ve işletmeler açısından servise erişim süresi cihazın kullanım dışı kaldığı süreyi doğrudan etkileyebiliyor.

CASPER’IN SERVİS YAPISI NASIL DAĞILIYOR?

Toplam 105 servis noktasının 97’si Yetkili Teknik Servis, 8’i ise 1 Saatte Servis Noktası olarak sınıflandırılıyor. 105 rakamı mağaza veya bayi sayısını değil, toplam servis noktası sayısını ifade ediyor.

Fiziksel servis ağına ek olarak Jet Servis, Turbo Servis ve yerinde servis gibi alternatif hizmet modelleri bulunuyor.

Bir yılda 7.983 cihaz bir saatten kısa sürede onarıldı

Haziran 2025-Haziran 2026 arasındaki dönemde 1 Saatte Servis kapsamında 7.983 cihaz bir saatten kısa sürede onarıldı. Bu cihazların 4.108’i dizüstü bilgisayar, 1.821’i tablet, 1.324’ü akıllı telefon, 380’i masaüstü bilgisayar ve 350’si monitördü.

ONARIM BAŞARISI HANGİ SEVİYEDE?

Haziran 2026 servis verilerinde bilgisayar kategorisindeki başarılı onarım oranı %98,28, genel başarılı onarım oranı ise %98,33 olarak açıklanıyor. 2025 yılı genel başarılı onarım oranı %98,32 seviyesinde.

Ayrıca onarımların %98,5’inde cihazların ilk 60 gün içerisinde aynı arıza nedeniyle yeniden servise gelmediği belirtiliyor.

SERVİS AĞI KULLANICIYA NE KAZANDIRIYOR?

Yaygın fiziksel servis ağı erişimi kolaylaştırırken, alternatif servis kanalları farklı ihtiyaçlara cevap verebiliyor. Kurumsal tarafta 81 ilde yerinde servis kapsamı bulunması da işletmeler açısından ayrı bir destek modeli oluşturuyor.

Bu nedenle laptop karşılaştırmalarında teknik özelliklerin yanında servis noktası sayısı, hızlı servis seçenekleri, yedek parça altyapısı ve onarım performansı da değerlendirmeye alınabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER BENZERSE SERVİS AĞI KARAR DEĞİŞTİRİR Mİ?

Aynı fiyat aralığında benzer işlemci, RAM ve ekran özelliklerine sahip iki laptop karşılaştırıldığında satış sonrası hizmet önemli bir ayrıştırıcı olabilir. Kullanıcının bulunduğu bölgede servise erişebilmesi, cihazın nasıl teslim edileceğini bilmesi ve markanın onarım sonucunu ölçmesi uzun vadeli deneyimi etkiler. Bu nedenle servis ağı, teknik özelliklerin yerine geçen bir kriter değil; teknik özelliklerle birlikte değerlendirilmesi gereken tamamlayıcı bir satın alma ölçütüdür.

1 SAATTE SERVİS HANGİ İHTİYACA CEVAP VERİYOR?

Bilgisayarını günlük iş akışında yoğun kullanan kişiler için cihazın serviste kalma süresi önemli. Casper’ın İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Konya ve Eskişehir’de sunduğu 1 Saatte Servis uygulaması uygun işlemlerde bu süreyi azaltmayı hedefliyor. Bir yıllık dönemde 7.983 cihazın bir saatten kısa sürede onarılmış olması hizmetin kullanımına ilişkin somut bir ölçek sunuyor.

SERVİS VERİLERİNDE DOĞRU İFADE NEDEN ÖNEMLİ?

105 servis noktası, 81 ilde kurumsal yerinde servis ve 8 adet 1 Saatte Servis Noktası birbirinden farklı kapsamları anlatıyor. 105 rakamını bayi sayısı, 81 il bilgisini de fiziksel servis sayısı gibi aktarmak yanlış olur. Kullanıcı açısından doğru değerlendirme, her veriyi kendi bağlamında okumaktan geçiyor. Bu ayrım aynı zamanda teknik servis ağıyla ilgili karşılaştırmaların daha şeffaf ve anlaşılır yapılmasını sağlıyor.

SATIN ALMA KARARINDA SERVİS BİLGİSİNİ NEREYE KOYMALI?

Teknik servis bilgisi, bilgisayar karşılaştırmasının son aşamasında kontrol edilecek bir ayrıntı olarak görülmemeli. İki cihaz teknik açıdan birbirine yakınsa servis erişimi, destek kanalları ve onarım performansı kullanıcı açısından belirleyici olabilir. Bu yaklaşım özellikle cihazını uzun yıllar kullanmayı planlayan kişiler için önem taşıyor. Satın alma öncesinde servis seçeneklerini incelemek, olası bir arıza anında sürecin nasıl ilerleyeceğini önceden bilmeye yardımcı olur.

SERVİS AĞINDA ŞEFFAF VERİ NEDEN DEĞERLİ?

Servis noktası sayısının yanında onarım başarısı veya tekrar arıza gibi göstergelerin paylaşılması kullanıcıya daha somut bir değerlendirme zemini sağlar. Böylece satış sonrası hizmet yalnızca genel bir marka vaadi olarak kalmaz; farklı ölçütler üzerinden incelenebilir. Casper’ın servis ağına ilişkin sayısal verileri de bu nedenle birbirinden ayrı anlamlarıyla okumak gerekir.

Kaynak: Kullanıcı tarafından iletilen Casper içerik dosyalarındaki doğrulanmış ürün ve servis bilgileri.

TEKNİK SERVİS AĞINDA YAYGINLIĞIN ÖTESİNDE NE ÖNEMLİ?

Casper’ın 105 servis noktalı yapısı yalnızca fiziksel yaygınlık üzerinden değerlendirilmiyor. Yetkin teknik ekip, orijinal yedek parça erişimi ve 15 yılı aşkın süredir gelişen mühendislik/servis verisi, arıza teşhisi ve onarım süreçlerini destekleyen diğer unsurlar. Geçmiş teknik vakalardan oluşan bilgi birikimi, benzer sorunların daha sistematik biçimde değerlendirilmesine katkı sağlayabiliyor.

Servis organizasyonu notebook, gaming laptop, masaüstü ve gaming bilgisayar, All-in-One, tablet, akıllı telefon ve monitör gibi farklı ürün gruplarını kapsıyor. Böylece yaygınlık, hız, ekip yetkinliği ve parça bulunurluğu farklı cihaz kategorilerinde ortak bir satış sonrası hizmet çerçevesinde ele alınabiliyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası