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Spor

Aziz Yıldırım'dan hakem tepkisi ve TFF'ye çağrı: "Gerekirse ligleri erteleyin"

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Aziz Yıldırım'dan hakem tepkisi ve TFF'ye çağrı:

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Süper Lig'deki Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu. Derbide kötü oynadıklarını ancak maçta iki penaltılarının verilmediğini belirten Yıldırım, sezon başından bu yana birçok hakem hatasına maruz kaldıklarını söyledi. Yabancı VAR'ın yetersiz kaldığını, çözümü bulacak kurumun federasyon olduğunu vurgulayan Başkan Yıldırım, "Gerekirse Türkiye Liglerini 1 sene ertelesin hakem yetiştirsinler" dedi. Halil Umut Meler atamasını sert sözlerle eleştiren Yıldırım, "Bir başkanın dövdüğü insanın hakemliğini devam ettiremezsiniz. Psikolojik olarak zaten yıkılmış vaziyettedir" sözleriyle gerekirse herkesi istifaya davet edebileceklerini belirtti.

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Emrah Taşçı
EMRAH TAŞÇI

Trendyol Süper Lig'in dördüncü haftasında Beşiktaş'a 2-1 yenilen Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

"İKİ PENALTIMIZ VERİLMEDİ"

Sezon başından bu yana birçok penaltılarının verilmediğini belirten Yıldırım, "Biz kötü oynadık, iyi oynamadık. Bundan dolayı Beşiktaş'ı da tebrik ediyoruz ama yine 2 penaltı verilmedi! Dört haftadır hiçbir yorum yapmadık, bu akşama gelene kadar. Gençlerbirliği maçında 2 penaltı verilmedi, yenildik, olur dedik, sesimizi çıkarmadık. Konya maçında yine hakem hataları. Sonra Samsun'da Vedat'a yapılan hareket. Orada da penaltı verilmedi ama yendik. Biz bunlar düzelir dedik. Burada yine hakem hataları." diye konuştu.

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"VAR DA UYUYOR"

Hakemlerin kötü performans sergilediğini, yabancı VAR hakemlerinin de yetersiz olduğunu söyleyen Aziz Yıldırım, "Biz kötü oynadık, iyi oynamadık. Beşiktaş'ı tebrik ederiz. İki tane yine penaltı var, verilmedi. 5. dakikada Oğuz ile stoperleri mücadele ediyorlar, eliyle böyle topu önüne alıyor, penaltıyı vermiyor, devam diyor. Sonra Kerem'in pozisyonuna bakın, çelme takıyor, yine vermiyor. Bunları verse atsak, Beşiktaş yine gol atabilir. O ayrı bir konu. İyi oynamadık, kabul ediyoruz tamam ama hakem gördüğünü çalmalı. VAR da uyuyor. Yabancı geliyormuş. Yabancının hiçbir işe yaramayanı çözüm değil ki. Bu hakemleri biri kurmuyorsa oyuncak gibi, bunların hepsi yeteneksiz." şeklinde konuştu.

Aziz Yıldırım
Başlık ResmiAziz Yıldırım

"DAYAK YİYEN HAKEME MAÇ YÖNETİLMEZ"

Hakem Halil Umut Meler'in performansını eleştiren Yıldırım, "Dayak yiyen hakeme, hakemlik yaptırırsanız olacağı bu! İnce ince doğruyor! Çözüm mü? Onu federasyon başkanı ve yönetimi düşünecek, biz değil. Biz çözümü söylersek çok başka noktalara gider ki bu akşam söyleyeceğim sözler değil. Ben konuşmaya başlarsam beni kimse durduramaz, haberleri olsun. Ben hakem hata yaptı falan demem. MHK ne ise bunlara çare bulacak. Gerekirse Türkiye Liglerini 1 sene ertelesin hakem yetiştirsinler. Yetenek doğuştan olur, sonra da eğitimle falan yetenek olmaz. Bir başkanın dövdüğü insanı, hakemi, siz hakemliğini devam ettiremezsiniz. Psikolojik olarak zaten yıkılmış vaziyettedir. Ne yapacağını bilemediği için bugünkü hadiseler oldu. Yazık, Türk futboluna yazık." dedi.

Halil Umut Meler
Başlık ResmiHalil Umut Meler

"GEREKİRSE HEPSİNİ YABANCI GETİRECEKSİN"

Hakem konusunda çözümü bulacak kurumun TFF olduğunu kaydeden Yıldırım, "Fenerbahçe bugün kaybetti, yarın kazanır. Bu hakemden 4 haftadır tüm takımlar şikayetçi. Buna bir çözüm üretilmesi lazım. VAR hakemi yabancı getirdik değil, o zaman hepsini yabancı getireceksin. Çözümü ben bilemem, kendileri bilecek. Bizim talebimize gerek yok." diye konuştu.

"HERKESİN İSTİFASINI İSTERİZ"

Yıldırım, "MHK Başkanının istifasını isteyecek misin?" şeklindeki soruya, "Gerekirse herkesin istifasını isteriz. Biz elimizi bir taşın altına soktuk hem maddi hem manevi. Bunun önüne geçmeye çalışırlarsa mücadele başka noktaya gider. Onu istemem. Ayıp yani ayıp!" şeklinde cevap verdi.

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