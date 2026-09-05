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Dünya

Trump teklif yolladı, Putin kapıyı açtı! "Elimizden geleni yapacağız"

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Trump teklif yolladı, Putin kapıyı açtı!
Fotoğraf Başlığı Trump teklif yolladı, Putin kapıyı açtı! Elimizden geleni yapacağız

Putin, Washington yönetimiyle sürdürülen diplomatik temaslara dair kritik mesajlar verdi. ABD heyetiyle yapılan 6. buluşmanın ardından konuşan Rus lider, görüşmelerin faydalı geçtiğini belirterek "Müzakere ekibinin güvenliği için elimizden geleni yapacağız. ABD ile Rusya'nın birbiriyle temas halinde olması son derece faydalı" ifadelerini kullandı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik diplomatik temaslar kapsamında ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner ile Moskova’da bir araya geldi.

Görüşme öncesi konuşan Rus lider, "Müzakere ekibinin güvenliği için elimizden geleni yapacağız. ABD ile Rusya'nın birbiriyle temas halinde olması faydalı" ifadelerini kullandı.

Trump teklif yolladı, Putin kapıyı açtı! Elimizden geleni yapacağız
Başlık ResmiTrump teklif yolladı, Putin kapıyı açtı! Elimizden geleni yapacağız

Görüşme, Washington’ın arabuluculuğunda savaşın sona erdirilmesine yönelik müzakerelerin başlamasından bu yana Putin ile ABD’li temsilciler arasındaki altıncı buluşma oldu.

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TRUMP: SAVAŞI SONA ERDİRECEK TEKLİF GÖTÜRÜYORLAR

ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü yaptığı açıklamada Witkoff ve Kushner’ın Moskova ziyaretinde yeni fikirler sunmayacağını, bunun yerine savaşı sona erdirmeye yönelik bir teklif götüreceğini söylemişti.

Trump, iki temsilciyi kastederek, “Yanlarında savaşı sona erdirecek bir teklif götürüyorlar” ifadelerini kullanmış ancak teklifin ayrıntılarını paylaşmamıştı.

MOSKOVA'NIN ARDINDAN KİEV'E GİDECEKLER

Witkoff ve Kushner’ın Moskova temaslarının ardından pazar günü Ukrayna’nın başkenti Kiev’e geçmesi bekleniyor. Ziyaretin gerçekleşmesi halinde iki isim, Moskova görüşmelerinin ardından ilk kez Kiev’de temaslarda bulunmuş olacak.

İki ABD’li temsilci, Putin’le son olarak ocak ayının sonunda Moskova’da görüşmüştü.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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