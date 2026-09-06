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Spor

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi dünya basınında! Skriniar ve Vlahovic gündemde

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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi dünya basınında! Skriniar ve Vlahovic gündemde

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Beşiktaş, karşılaşmayı 2-1 kazandı. Dev mücadele dünya basınından da ilgi görürken, manşetleri Skriniar ve Vlahovic arasındaki gerginlik süsledi.

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Mahmut Ekinci
MAHMUT EKİNCİ

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek bir sezonluk aranın ardından derbi sevinci yaşadı.

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Milan Skriniar'ın 26. dakikada attığı golle 1-0 öne geçen Fenerbahçe'ye 38. dakikada Rıdvan Yılmaz'la cevap veren siyah-beyazlılar, ikinci yarıda birçok pozisyonu değerlendiremese de 73. dakikada Dusan Vlahovic'in attığı golle 3 puanı aldı.

İki futbolcu arasındaki tartışma uzun süre devam etti
Başlık Resmiİki futbolcu arasındaki tartışma uzun süre devam etti

SKRINIAR-VLAHOVIC GERGİNLİĞİ

Derbiye skor kadar Skriniar-Vlahovic gerginliği de damga vurdu. Mücadele dünya basınından da ilgi görürken, iki futbolcu arasında yaşananlar manşetlere taşındı.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi dünya basınında! Skriniar ve Vlahovic gündemde
Başlık ResmiFenerbahçe-Beşiktaş derbisi dünya basınında! Skriniar ve Vlahovic gündemde

L'Équipe: Fransız gazete derbiyi "Beşiktaş, Dusan Vlahovic sayesinde fark oluşturdu." başlığıyla okuyucularıyla buluşturdu.

La Gazzetta dello Sport: Ünlü İtalyan gazetesi sayfasında derbiye yer ayırırken, Fenerbahçeli Skriniar ve Beşiktaşlı Vlahovic arasındaki gerginliğe dikkat çekti.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi dünya basınında! Skriniar ve Vlahovic gündemde
Başlık ResmiFenerbahçe-Beşiktaş derbisi dünya basınında! Skriniar ve Vlahovic gündemde

Tuttosport: Bir başka İtalyan gazetesi olan Tuttosport da derbiyi Skriniar - Vlahovic gerginliği üzerinden okuyucularına servis etti.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi dünya basınında! Skriniar ve Vlahovic gündemde
Başlık ResmiFenerbahçe-Beşiktaş derbisi dünya basınında! Skriniar ve Vlahovic gündemde

Blic: Sırbistan basını Vlahovic'in performansını manşetlerine taşıdı.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi dünya basınında! Skriniar ve Vlahovic gündemde
Başlık ResmiFenerbahçe-Beşiktaş derbisi dünya basınında! Skriniar ve Vlahovic gündemde

Nový čas: Slovak basını ise Skriniar'ın golünün Fenerbahçe'ye yetmediğini yazdı.

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