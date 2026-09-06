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Yaşam

Boyu 150, eni 110 santimetre! Dünyanın en büyük ikinci Kur'an-ı Kerim'i ziyarete açıldı

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Boyu 150, eni 110 santimetre! Dünyanın en büyük ikinci Kur'an-ı Kerim'i ziyarete açıldı

Kahramanmaraş'ta sergilenen dünyanın ikinci büyük el yazması Kur'an-ı Kerim'i vatandaşların ziyaretine açıldı. Boyu 150 santimetre, eni ise 110 santimetre olan Kur'an-ı Kerim, tamamen açıldığında yaklaşık 3 metre büyüklüğe ulaşıyor.

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Onikişubat Belediyesi ile Kahramanmaraş İl Müftülüğü iş birliğinde düzenlenen Kâbe Örtüleri ve Mukaddes Emanetler Buluşması kapsamında Abdülhamithan Diyanet Gençlik Merkezi'nde sergilenen el yazması Kur'an-ı Kerim, büyüklüğü ve özel işçiliğiyle görenlerin dikkatini çekiyor.

BOYU 150 SANTİMETRE

Hattat Recai Özsoy tarafından 2009-2013 yılları arasında kaleme alınan eser, nesih yazı üslubuyla hazırlandı. Boyu 150 santimetre, eni ise 110 santimetre olan Kur'an-ı Kerim, tamamen açıldığında yaklaşık 3 metre büyüklüğe ulaşıyor.

Boyu 150, eni 110 santimetre! Dünyanın en büyük ikinci Kur'an-ı Kerim'i ziyarete açıldı
Başlık ResmiBoyu 150, eni 110 santimetre! Dünyanın en büyük ikinci Kur'an-ı Kerim'i ziyarete açıldı

AĞIRLIĞI 150 KİLOGRAM

Yaklaşık 150 kilogram ağırlığındaki eserin hazırlanmasında 1,5 kilogram is mürekkebi kullanıldı. Sayfalarında ise 180 gram birinci hamur kâğıt tercih edildi. Kâğıtların hazırlanışında geleneksel yöntemlerden yararlanılırken, özel yumurta akı ile aharlama işlemi gerçekleştirildi. Bu işlem esnasında yaklaşık 150 koli yumurta kullanıldığı belirtildi. Kur'an-ı Kerim'in ön ve arka kapağı ceylan derisiyle kaplanırken, kapaklarda Maraş işi işlemelere yer verildi.

Boyu 150, eni 110 santimetre! Dünyanın en büyük ikinci Kur'an-ı Kerim'i ziyarete açıldı
Başlık ResmiBoyu 150, eni 110 santimetre! Dünyanın en büyük ikinci Kur'an-ı Kerim'i ziyarete açıldı

Devasa boyutunun yanı sıra hat sanatı, kâğıt işçiliği ve kapak süslemesiyle de dikkat çeken eser, sergiyi ziyaret eden vatandaşların ilgisini çekiyor. Abdülhamithan Diyanet Gençlik Merkezi'nde düzenlenen sergide Kur'an-ı Kerim'in yanı sıra 150'nin üzerinde mukaddes emanet de vatandaşların ziyaretine sunuluyor. Kâbe Örtüleri ve Mukaddes Emanetler Buluşması, 13 Eylül 2026 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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