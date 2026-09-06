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KPSS sınavında kalem silgi veriliyor mu? 6 Eylül 2026 KPSS sınavı bugün gerçekleşecek

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KPSS sınavında kalem silgi veriliyor mu? 6 Eylül 2026 KPSS sınavı bugün gerçekleşecek
Fotoğraf Başlığı KPSS sınavında kalem silgi veriliyor mu?

2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu bugün, 6 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınava saatler kala adayların sınav salonunda kullanacağı kalem, silgi ve kalemtıraş gibi malzemelerin kim tarafından karşılanacağı merak konusu oldu. Adaylar ''KPSS sınavında kalem silgi veriliyor mu?'' sorusunu gündeme taşıdı.

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KPSS sınava hazırlık amacıyla kendi kırtasiye malzemelerini götürmek isteyen adaylar, “KPSS'de kalem veriliyor mu?” ve “KPSS'de silgi verilecek mi?” gibi soruları araştırmaya başladı. ÖSYM'nin 2026-KPSS Lisans Kılavuzu, sınav salonunda kullanılacak araç gereçler konusunda adayların herhangi bir belirsizlik yaşamaması için ayrıntılı düzenlemeler kamuoyu ile paylaşıldı. İşte cevabı...

KPSS SINAVINDA KALEM SİLGİ VERİLİYOR MU?

6 Eylül 2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunda adaylara kalem, silgi ve kalemtıraş ÖSYM tarafından verilecek.

2026-KPSS Lisans Kılavuzu'nda sınav salonlarının her birinde adayların kullanacağı kalem, silgi ve kalemtıraş ile peçetenin ÖSYM tarafından sağlanacağı açıklandı.

KPSS sınavında kalem silgi veriliyor mu? 6 Eylül 2026 KPSS sınavı bugün gerçekleşecek
Başlık ResmiKPSS sınavında kalem silgi veriliyor mu? 6 Eylül 2026 KPSS sınavı bugün gerçekleşecek

KPSS'DE PEÇETE VERİLİYOR MU?

KPSS sınavında adaylara peçete de veriliyor. ÖSYM'nin kılavuzunda sınav salonlarında adayların kullanacağı kalem, silgi ve kalemtıraşın yanı sıra peçetenin de kurum tarafından sağlanacağı belirtiliyor.

Bu nedenle adayların sınav salonuna peçete götürmesi kesinlikle yasak.

KPSS sınavında kalem silgi veriliyor mu? 6 Eylül 2026 KPSS sınavı bugün gerçekleşecek
Başlık ResmiKPSS sınavında kalem silgi veriliyor mu? 6 Eylül 2026 KPSS sınavı bugün gerçekleşecek

KPSS'YE SU GÖTÜRÜLEBİLİR Mİ?

Adayların sınav binasına şeffaf pet şişe içerisinde su getirmesine izin veriliyor. Ancak şişenin üzerindeki bandajın çıkarılmış olması gerekiyor.

ÖSYM kılavuzunda şeffaf pet şişe içerisinde su getirilmesine izin verilirken bunun dışındaki yiyecek ve içeceklerin sınav binasına sokulamayacağı belirtiliyor.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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