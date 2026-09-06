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KPSS giriş belgesi renkli olmak zorunda mı, siyah beyaz olur mu?

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KPSS giriş belgesi renkli olmak zorunda mı, siyah beyaz olur mu?
Fotoğraf Başlığı KPSS giriş belgesi renkli olmak zorunda mı, siyah beyaz olur mu?

2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için geri sayım sona erdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanacak sınav 6 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav öncesinde ise ''KPSS giriş belgesi renkli olmak zorunda mı, siyah beyaz olur mu?'' merak ediliyor.

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KPSS'ye katılacak adayların sınava girişte bazı belgeleri mutlaka yanında taşıması gerekiyor. Sınav giriş belgesinin renkli çıktısının alınıp alınmayacağı konusunda adaylar araştırmalarını sürdürüyor. Peki, KPSS giriş belgesi renkli olmak zorunda mı? Siyah beyaz giriş belgesi kabul ediliyor mu?

KPSS GİRİŞ BELGESİ RENKLİ OLMAK ZORUNDA MI, SİYAH BEYAZ OLUR MU?

KPSS sınav giriş belgesi renkli olmak zorunlu değil. ÖSYM'nin sınav uygulamalarına ilişkin kurallarına göre adaylar, Aday İşlemleri Sistemi üzerinden eriştikleri sınav giriş belgelerinin çıktısını renkli yazıcıdan alabileceği gibi siyah beyaz olarak da çıkarabiliyor.

KPSS giriş belgesi renkli olmak zorunda mı, siyah beyaz olur mu?
Başlık ResmiKPSS giriş belgesi renkli olmak zorunda mı, siyah beyaz olur mu?

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

2026 KPSS Lisans sınavına girecek adaylar, sınava giriş belgelerine ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden ulaşabiliyor. Belgeye erişim için adayların T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanmaları gerekiyor.

Sınav giriş belgesinde adayın sınava katılacağı merkez ile bina ve salon bilgileri yer alıyor. Adayların sınav günü herhangi bir karışıklık yaşamamak için belge üzerindeki sınav yeri bilgilerini önceden kontrol etmesi önem taşıyor.

KPSS giriş belgesi renkli olmak zorunda mı, siyah beyaz olur mu?
Başlık ResmiKPSS giriş belgesi renkli olmak zorunda mı, siyah beyaz olur mu?

KPSS'YE GİRERKEN HANGİ BELGELER GEREKLİ?

KPSS'ye girecek adayların sınav günü iki temel belgeyi yanında bulundurması gerekiyor. Bunlardan ilki fotoğraflı sınava giriş belgesi, diğeri ise ÖSYM tarafından kabul edilen geçerli bir kimlik belgesi.

Adayların sınav binasına giderken sınav giriş belgesinin çıktısını ve geçerli kimlik belgesini yanına alması zorunludur.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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