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Dünya

Türklere İstiklal Marşı'nı soran Alman komedyen şaşkına döndü

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Türklere İstiklal Marşı'nı soran Alman komedyen şaşkına döndü

Alman komedyen Mario Adrion, gösterisinde Türk seyircilere milli marşlarını sordu. Türk seyircilerin ayağa kalkıp hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okuyarak karşılık vermesi, ünlü komedyene salonda unutulmaz anlar yaşattı.

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Alman komedyen Mario Adrion, sahne şovunda Türk izleyicilere milli marşlarını sordu.

Farklı ülkelerdeki gösterilerinde benzer sorulara genellikle birkaç mırıldanma veya kısa bir melodiyle cevap almaya alışkın olan Adrion, salonun bir anda ayağa kalkmasıyla şaşkına döndü.

Türk seyircilerin hep bir ağızdan, büyük bir coşku ve ciddiyetle İstiklal Marşı’nı sonuna kadar okuması üzerine sahnede şaşkınlığını gizleyemeyen ünlü komedyen, o anlarda şu ifadeleri kullandı:

"DAHA ÖNCE HİÇ BÖYLE BİR ŞEY YAŞAMADIM"

"İnsanlara marşlarını söylemelerini istediğimde genellikle bir kıta söylerler. Siz ayağa kalktınız ve bir türlü durmadınız, bu inanılmazdı. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamadım. Şu an kendimi Türk gibi hissediyorum. Keşke biz Almanlar da böyle güçlü bir marşa sahip olabilseydik. Bizim marşımız artık; 'Özür dileriz, geri dönüşüm yapıyoruz' gibi bir şey oldu."


Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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