Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapalı olacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü, kentte bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını açıkladı.

Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, bugün saat 10.00'da Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde yapılacak etkinlik nedeniyle saat 07.00'den itibaren ihtiyaç olması halinde çift yönlü trafiğe kapatılacak yollar şu şekilde:

"Bağdat Caddesi'nin 357. Cadde ile Anadolu Bulvarı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı, 266. Cadde'nin Bağdat Caddesi ile 269. Cadde arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı"

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası