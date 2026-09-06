2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için sınav günü geldi. ÖSYM'nin yayımladığı 2026-KPSS Lisans Kılavuzu'nda adayların sınav binasına giriş sırasında yanlarında bulundurabilecekleri ve kesinlikle getiremeyecekleri eşyalara ilişkin kurallar açık şekilde yer alıyor. Sınav merkezine kendi aracıyla gidecek adaylar, “KPSS sınavına araba anahtarı alınıyor mu?'' sorusunun cevabını araştırıyor.

Adayların sınav binalarında eşyalarını bırakabilecekleri bir emanet noktası bulunmuyor. Bu nedenle sınava giderken yasak kapsamındaki eşyaların araçta bırakılması veya sınav binasına hiç götürülmemesi gerekiyor. Peki, KPSS sınavına araba anahtarı alınıyor mu? Cep telefonu, çanta, takı, para ve diğer hangi eşyalar yasak? İşte 2026 KPSS sınavında adayların dikkat etmesi gereken kurallar...

KPSS SINAVINA ARABA ANAHTARI ALINIYOR MU?

KPSS sınavına araba anahtarı alınmıyor. ÖSYM'nin 2026-KPSS Lisans Kılavuzu'nun 3.3 numaralı “Sınava Girerken Adayların Yanlarında Bulundurması Yasak Olan Araç Gereç ve Eşyalar” bölümünde, adayların sınav binalarına getiremeyeceği eşyalar arasında “her türlü araç anahtarı” da sayılıyor.

KPSS sınavına araba anahtarı alınıyor mu? Sınava girerken yasak olan eşyalar

KPSS'YE GİRERKEN HANGİ EŞYALAR YASAK?

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına,

Çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, kağıt/madeni para, anahtarlıksız basit anahtar, görüntü alma, kayıt yapma ve kablosuz iletişim sağlama özelliği bulunmayan bir adet ulaşım kartı (veya banka kartı/kredi kartı), basit tokalı kemer, basit tel toka, lastik toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,

Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

Bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,

Kutu/şişe içerisinde ilaçla gelmeleri kesinlikle yasaktır.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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