Tarihi Titus Tüneli'nde 2 gün mahsur kalan genç kurtarıldı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir kişi tarihi Titus tüneli çevresinde gezerken ayağı kayıp tünele düştü. Telefonunu araçta unuttuğu için kimseye haber veremeyen genç ekipler tarafından 2 gün sonra bulundu.
Hatay'da ailesinin iki gündür haber alamadığı 28 yaşındaki A. A adlı genç, tarihi Titus Tünelinde mahsur kalmış şekilde bulundu. Ekipler tarafından kurtarılan adam, hastaneye kaldırılırken sağlık durumunu iyi olduğu bildirildi.
Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesi'nde yaşayan A.A., otomobiliyle tarihi Titus Tünelinin yakınlarına gitti. Titus Tüneli çevresinde olduğu sırada A. A., dengesini kaybedip düştü. Telefonunu otomobilinde unutan şahıs, iki gün tünelde mahsur kaldı. Ailesinin kendisinden haber alamaması sonrasında jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.
Ekiplerinin çalışmasının sonrasında tünelde mahsur kalan şahıs kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önlem amaçlı hastaneye kaldırılan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.