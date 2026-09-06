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Tarihi Titus Tüneli'nde 2 gün mahsur kalan genç kurtarıldı

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Tarihi Titus Tüneli'nde 2 gün mahsur kalan genç kurtarıldı
Fotoğraf Başlığı Hatayda ailesinin iki gündür haber alamadığı 28 yaşındaki A. A isimli genç, tarihi Titus Tünelinde mahsur kalmış halde bulundu. Ekipler tarafından kurtarılan adam, hastaneye kaldırılırken sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir kişi tarihi Titus tüneli çevresinde gezerken ayağı kayıp tünele düştü. Telefonunu araçta unuttuğu için kimseye haber veremeyen genç ekipler tarafından 2 gün sonra bulundu.

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Hatay'da ailesinin iki gündür haber alamadığı 28 yaşındaki A. A adlı genç, tarihi Titus Tünelinde mahsur kalmış şekilde bulundu. Ekipler tarafından kurtarılan adam, hastaneye kaldırılırken sağlık durumunu iyi olduğu bildirildi.

Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesi'nde yaşayan A.A., otomobiliyle tarihi Titus Tünelinin yakınlarına gitti. Titus Tüneli çevresinde olduğu sırada A. A., dengesini kaybedip düştü. Telefonunu otomobilinde unutan şahıs, iki gün tünelde mahsur kaldı. Ailesinin kendisinden haber alamaması sonrasında jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.

Tarihi Titus Tünelinde 2 gün mahsur kalan genç kurtarıldı
Başlık ResmiTarihi Titus Tünelinde 2 gün mahsur kalan genç kurtarıldı

Ekiplerinin çalışmasının sonrasında tünelde mahsur kalan şahıs kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önlem amaçlı hastaneye kaldırılan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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