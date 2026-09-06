Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye ile ilişkilerden Ege ve Doğu Akdeniz'e, savunma harcamalarından yaklaşan seçimlere kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. Ankara'ya mesaj veren Miçotakis, Yunanistan'ın savunma kapasitesini artırmayı sürdüreceğini söylerken 2030 yılına kadar Rafale, Belharra ve F-35'leri kapsayan savunma planının tamamlanacağını açıkladı.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ülkesinin dış politika ve savunma gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye ile ilişkiler konuşmasında önemli yer tutarken Miçotakis, Atina'nın savunma politikasına ilişkin Ankara'dan gelecek yönlendirmeleri kabul etmeyeceğini söyledi.

MİÇOTAKİS'TEN TÜRKİYE'YE SAVUNMA MESAJI

Yunanistan'ın kimseye tehdit oluşturmadığını savunan Miçotakis, Türkiye'ye yönelik mesajında şunları söyledi:

Ülkem, kimseye tehdit oluşturmayan barışçıl bir ülkedir. Ancak savunma kalkanını nasıl güçlendireceği konusunda kimseden talimat kabul etmeyecektir.

Miçotakis, üçüncü ülkelerin Avrupa savunma programlarına katılımına da değinerek söz konusu işbirliklerinin AB üyesi ülkelerin güvenlik ve savunma çıkarlarına zarar vermemesi gerektiğini savundu.

Yunanistan Başbakanı Miçotakisten Türkiye açıklaması: Bir dönüm noktasına yaklaşıyoruz

"TÜRK ZİYARETÇİLERİMİZİ HOŞ KARŞILIYORUZ"

Miçotakis'in Türkiye'ye ilişkin bir diğer açıklaması ise turizm ve göç üzerinden geldi. Midilli'deki değişimi anlatan Miçotakis, Türk turistlerin bölge ekonomisine katkısından söz etti:

"Midilli'ye gidin ve 330 bin yasa dışı göçmen ve mülteci tarafından sular altında kalma tehlikesi yaşayan bir adanın görüntüsünü hatırlayın. Bugün bu sayı 300'ün biraz üzerinde. Göçmenler ve mülteciler yerine, yerel ekonomiyi destekleyen ve hoş karşıladığımız Türk ziyaretçilerimiz var."

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye açıklaması: Bir dönüm noktasına yaklaşıyoruz

F-35, RAFALE VE BELHARRA MESAJI

Yunanistan'ın savunma yatırımlarının devam edeceğini söyleyen Miçotakis, 2030 hedefini de açıkladı.

"2030 yılına kadar savunmamızı güçlendirecek çok önemli bir plan tamamlanacak. Bu plan kapsamında Rafale savaş uçakları, Belharra fırkateynleri ve F-35 savaş uçakları bulunacak ve 'Achilles Kalkanı' ile gökyüzümüz her türlü tehdide karşı korunacak."

Yunanistan Başbakanı Miçotakisten Türkiye açıklaması: Bir dönüm noktasına yaklaşıyoruz

"GÖKYÜZÜNDE BULUTLAR TOPLANIYOR"

Uluslararası gelişmeler konusunda da uyarıda bulunan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, önümüzdeki dönemin ülkesi açısından kritik olacağını söyledi:

"Şüpheniz olmasın. Gökyüzünde bulutlar toplanıyor ve uluslararası ilişkilerin suları daha çalkantılı hale geliyor."

Miçotakis sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir dönüm noktasına yaklaşıyoruz. Yunanistan'ın fırtınalara göğüs gerenler arasında yer alıp almayacağını, yoksa olayların girdabına zamanında ayak uyduramayanlarla birlikte mi süpürüleceğini göreceğimiz bir dönem."

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye açıklaması: Bir dönüm noktasına yaklaşıyoruz

DOĞU AKDENİZ GÜNDEMİ

CNN Greece'in haberine göre Miçotakis'in önümüzdeki salı günü Mısır'a giderek Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşmesi bekleniyor. Görüşmenin ardından Yunanistan, Mısır ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında üçlü toplantı yapılması planlanıyor.

Görüşmelerde Doğu Akdeniz, Libya, deniz yetki alanları ve Türkiye'nin bölgedeki hamlelerinin gündeme gelmesi bekleniyor.

"YUNANİSTAN'IN DÜMENİNDE İSTİKRARLI BİR EL OLMASI GEREKİYOR"

Miçotakis konuşmasının iç politikaya ilişkin bölümünde yaklaşan seçimlere değindi. Yunanistan'ın son yıllarda değiştiğini savunan Miçotakis şöyle konuştu:

"2026'nın Yunanistan'ı, 2019'un ya da hatta 2023'ün Yunanistan'ıyla hiçbir ilgisi yok. Yunanistan'ın yargılanacağı an çok uzak değil. Ciddiyet, deneyim ve etkinlik yarının vazgeçilmez unsurları haline geliyor. Yunanistan'ın dümeninde istikrarlı bir el olması gerekiyor."

Seçmenlere de seslenen Miçotakis, sandığı yalnızca hükümete tepki verme aracı olarak görmemeleri çağrısında bulundu:

"Pazar günkü seçimleri bir 'protesto mesajı' gönderme fırsatı olarak gören vatandaşlar da olacaktır. Şunu bilsinler ki, böyle bir tutumla Pazartesi günü bu mesajı alacak kimse kalmayabilir. Bu, kendileri, çocukları ve ülkeleri için hata yapma lüksünün olmadığı tek bir mücadeledir."

"İLERLEME VE REFAH ANLAŞMASI"

Üçüncü dönem hedefini de anlatan Miçotakis, sekiz yıl önce verdiği sözleri hatırlatarak yeni dönem için "İlerleme ve Refah Anlaşması" ifadesini kullandı:

"Sekiz yıl önce ülkeyi ileriye taşımak için burada bir Gerçek Anlaşması imzalamıştım. Bugün, ciddi engellere ve hatalardan da muaf olmamasına rağmen, üstlendiğim taahhütleri hayata geçirerek bu anlaşmaya sadık kaldığımı düşünüyorum."

Miçotakis, yeni dönem hedefini ise şöyle açıkladı:

"Şu anda karşınızda dururken tek hedefim, 21. yüzyılın dördüncü on yılına doğru atılacak bu sıçramaya hizmet etmektir. Bunu 'İlerleme ve Refah Anlaşması' olarak adlandıracağım yeni bir anlaşma ile."

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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