Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026’dan bu yana 27 ilde meydana gelen 103 orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 70 şüphelinin tespit edildiğini açıkladı. Gürlek, şüphelilerden 16’sının tutuklandığını, 32’si hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığını, 2 kişi hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığını bildirdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından orman yangınlarına ilişkin devam eden adli soruşturmalar hakkında bilgi verdi.

Gürlek, Cumhuriyet Başsavcılıklarının orman yangınlarının nedenlerini ve yangınlarda ihmali ya da kastı bulunan kişileri tespit etmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek

BİR HAFTADA 9 YANGIN İÇİN SORUŞTURMA

Gürlek'in verdiği bilgilere göre, 30 Ağustos-6 Eylül haftasında meydana gelen 9 yeni orman yangını için Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından soruşturma başlatıldı.

Bu soruşturmalar kapsamında 2 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğer şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Orman yangınlarında 70 şüpheli tespit edildi: 16 kişi tutuklandı

103 ORMAN YANGININDA 70 ŞÜPHELİ

1 Haziran 2026'dan bugüne kadar 27 ilde meydana gelen 103 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda ise toplam 70 şüpheli belirlendi.

Bu şüphelilerden 16'sı tutuklandı, 32 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. 2 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

Gürlek, soruşturmaların Cumhuriyet Başsavcılıkları, emniyet ve jandarma teşkilatları arasındaki koordinasyonla sürdürüldüğünü belirterek, yangınların tüm boyutlarının titizlikle araştırıldığını ifade etti.

Orman yangınlarında 70 şüpheli tespit edildi: 16 kişi tutuklandı

Adalet Bakanı Gürlek, orman yangınlarına kasıt veya ihmalle sebebiyet veren kişilerin adalet önüne çıkarılması için adli mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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