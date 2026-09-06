Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Orman yangınlarında 70 şüpheli tespit edildi: 16 kişi tutuklandı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Orman yangınlarında 70 şüpheli tespit edildi: 16 kişi tutuklandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026’dan bu yana 27 ilde meydana gelen 103 orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 70 şüphelinin tespit edildiğini açıkladı. Gürlek, şüphelilerden 16’sının tutuklandığını, 32’si hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığını, 2 kişi hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığını bildirdi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından orman yangınlarına ilişkin devam eden adli soruşturmalar hakkında bilgi verdi.

Gürlek, Cumhuriyet Başsavcılıklarının orman yangınlarının nedenlerini ve yangınlarda ihmali ya da kastı bulunan kişileri tespit etmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek
Başlık ResmiAdalet Bakanı Akın Gürlek

BİR HAFTADA 9 YANGIN İÇİN SORUŞTURMA

Gürlek'in verdiği bilgilere göre, 30 Ağustos-6 Eylül haftasında meydana gelen 9 yeni orman yangını için Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından soruşturma başlatıldı.

Bu soruşturmalar kapsamında 2 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğer şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Orman yangınlarında 70 şüpheli tespit edildi: 16 kişi tutuklandı
Başlık ResmiOrman yangınlarında 70 şüpheli tespit edildi: 16 kişi tutuklandı

103 ORMAN YANGININDA 70 ŞÜPHELİ

1 Haziran 2026'dan bugüne kadar 27 ilde meydana gelen 103 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda ise toplam 70 şüpheli belirlendi.

Bu şüphelilerden 16'sı tutuklandı, 32 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. 2 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

Gürlek, soruşturmaların Cumhuriyet Başsavcılıkları, emniyet ve jandarma teşkilatları arasındaki koordinasyonla sürdürüldüğünü belirterek, yangınların tüm boyutlarının titizlikle araştırıldığını ifade etti.

Orman yangınlarında 70 şüpheli tespit edildi: 16 kişi tutuklandı
Başlık ResmiOrman yangınlarında 70 şüpheli tespit edildi: 16 kişi tutuklandı

Adalet Bakanı Gürlek, orman yangınlarına kasıt veya ihmalle sebebiyet veren kişilerin adalet önüne çıkarılması için adli mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
CİNAYETİ FBI'A ANLATTI!
CİNAYETİ FBI'A ANLATTI!
Yakalanan şüpheliden Gülistan Doku itirafı
İŞTE DİKKAT ÇEKEN RAKAMLAR
İŞTE DİKKAT ÇEKEN RAKAMLAR
Merakla beklenen OVP açıklandı
IMANNOOR GALATAPORT’TA
IMANNOOR GALATAPORT’TA
Moda sahnesinde iddialı adım
TAM 10 MİLYAR DOLAR!
TAM 10 MİLYAR DOLAR!
Kamuda tasarrufun boyutu ortaya çıktı
TAHMİN NEDEN DEĞİŞTİ?
TAHMİN NEDEN DEĞİŞTİ?
Karahan'dan 'yıl sonu enflasyon' açıklaması
5 MİLYONLUK ALTINLA KAÇMIŞTI
5 MİLYONLUK ALTINLA KAÇMIŞTI
Özbek gelinin düğün öncesi söyledikleri gündem oldu
1,7 MİLYON ADAY YARIŞTI!
1,7 MİLYON ADAY YARIŞTI!
KPSS'de ilk oturum sona erdi
"PERİŞAN ETTİN BİZİ!"
Ölümü sevenlerini yıktı! Sanat camiasından veda mesajı yağdı
"HATIRASINA SAYGISIZLIK"
Acı haber sonrası Adli Tıp'a koştu: O iddialara sert çıkıştı
'DÖNÜM NOKTASINDAYIZ'
'DÖNÜM NOKTASINDAYIZ'
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye açıklaması!
KENDİ EVLADI UMUT OLDU
KENDİ EVLADI UMUT OLDU
Türkiye'nin dört bir yanında derman aradı
KUYUMCULARA ALTIN TUZAĞI
KUYUMCULARA ALTIN TUZAĞI
Antalya’dan Çanakkale’ye uzanan vurgun
TEK BAŞINA İSTANBUL'A YETECEK
TEK BAŞINA İSTANBUL'A YETECEK
Türkiye'yi bir üst lige çıkaracak projede geri sayım
HAVA İKİYE BÖLÜNDÜ
HAVA İKİYE BÖLÜNDÜ
Karadeniz yağışlı, Antalya 40 derece
CANLI YAYINDA YAKALANDI!
CANLI YAYINDA YAKALANDI!
64 yıl hapis cezası bulunan firari polise takıldı
DÜNYA BU ANI KONUŞTU
DÜNYA BU ANI KONUŞTU
Derbideki gerginliği manşetlere taşıdılar
YENİ YASA YANLIŞ ANLAŞILDI
YENİ YASA YANLIŞ ANLAŞILDI
Tavuklarını giydirip devlet dairesine götürdüler
PLAKASIZ ARAÇ ELE VERDİ
PLAKASIZ ARAÇ ELE VERDİ
Cinayet şüphelileri devriye polisine takıldı
ÜÇ GEMİDE DERİN MESAİ
ÜÇ GEMİDE DERİN MESAİ
Mavi Vatan’ın devleri kayıpları arıyor
"OSİMHEN YOKSA İŞLER DEĞİŞİR"
Sporting’in eski hocasından Galatasaray analizi
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı gelişme! Umut Altaş’ın FBI ifadesi Türkiye’ye ulaştı
Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı gelişme! Umut Altaş’ın FBI ifadesi Türkiye’ye ulaştı
Kaydet
Adidas'a dünyadan boykot yağıyor: Soykırımcı eski askeri reklam yüzü yaptılar, Oscar'lı yıldız Javier Bardem isyan etti
Adidas'a dünyadan boykot yağıyor: Oscar'lı yıldız Javier Bardem isyan etti
Kaydet
2026-KPSS’de ilk oturum tamamlandı! 1,7 milyon aday ter döktü
2026-KPSS’de ilk oturum tamamlandı! 1,7 milyon aday ter döktü
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.