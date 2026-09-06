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Yaşam

Türkiye'nin dört bir yanında derman aradı! Kendi evladı hayatını değiştirdi

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Türkiye'nin dört bir yanında derman aradı! Kendi evladı hayatını değiştirdi
Fotoğraf Başlığı Türkiyenin dört bir yanında derman aradı! Kendi evladı hayatını değiştirdi

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 2 yıl önce yakalandığı siroz hastalığı nedeniyle karaciğer nakli bekleyen Cuma Akpınar, kendi evladının karaciğerini vermesiyle hayata tutundu. Türkiye'nin dört bir yanında uygun donör arayan Akpınar, 2 yılın sonunda eski sağlığına kavuşarak hasret kaldığı camisinin yolunu tutmaya başladı.

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Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yaşayan Cuma Akpınar, 2 yıl önce mide kanaması şikayetiyle gittiği hastanede yapılan tahlillerle siroz hastalığına yakalandığını öğrendi. O andan itibaren hayatı değişen Akpınar'ın yeniden sağlığına kavuşması için karaciğer nakli olması gerekiyordu. Akrabalarıyla nakli uyumlu olmasına rağmen Akpınar'ın nakli, vericilerin sağlık durumlarından dolayı gerçekleşemedi.

Türkiyenin dört bir yanında derman aradı! Kendi evladı hayatını değiştirdi
Başlık ResmiTürkiyenin dört bir yanında derman aradı! Kendi evladı hayatını değiştirdi

ÜLKENİN DÖRT BİR YANINDA ARADIĞI DERMAN YANI BAŞINDAYMIŞ

Aylarca yatalak halde karaciğer nakli bekleyen Akpınar'ın oğluna yapılan testlerde nakledilebileceği ortaya çıktı. Türkiye'nin her yerinde nakil için uyumlu donör arayan Akpınar'a kendi oğlundan karaciğer nakli yapıldı ve sağlığına kavuştu. Hasta olduğu sürece ibadetlerini yapmakta zorlanan Akpınar, evladı sayesinde hayata tutunarak hasret kaldığı camiye giderek ibadetlerini yerine getirmeye başladı. Hasta olduğu zamanda umreye gitme hayali olduğunu ifade eden Akpınar, umreye gitmek istediğini söyledi.

Türkiyenin dört bir yanında derman aradı! Kendi evladı hayatını değiştirdi
Başlık ResmiTürkiyenin dört bir yanında derman aradı! Kendi evladı hayatını değiştirdi

"UMREYE GİTMEK HAYALİMDİ"

Mide kanaması şikayetiyle doktora gittiğinde siroz olduğunu öğrenen Cuma Akpınar, "Ben iki yıldır siroz hastasıyım. Mide kanaması geçirdiğimde doktora gittiğimde tahlil istendi. Tahlil sonuçlarından siroz çıktı, o gün bugündür hastanelerdeyim ve iki yıldır karaciğer nakli bekliyorum. Akrabalarımda kan uyuşmazlığı çıkmıştı ve 4 akrabamda canlı verici bulduk ama onlarda da sıkıntı oldu. Sonra kadavradan biyopsiyle inceleme yaptılar ama sonuç çıkmadı. İyileşince günlük hayatımı yaşamaya çalışacağım. Eskiden umreye gitmek istiyordum, hayalimdi ve kısmet olursa umreye gitmek istiyorum" dedi.

Türkiyenin dört bir yanında derman aradı! Kendi evladı hayatını değiştirdi
Başlık ResmiTürkiyenin dört bir yanında derman aradı! Kendi evladı hayatını değiştirdi

"8 AY KARACİĞER NAKLİ BEKLEDİM"

Siroz hastalığıyla mücadele ettiği esnada evladından nakledilen karaciğerle yaşama tutunan Cuma Akpınar, "Kan damar tıkanıklığından kaynaklı olarak siroz hastalığına yakalandım. Sirozdan sonra ameliyat gerekti. Uzun bir süreçti ve 8 ay karaciğer nakli bekledim. En sonunda kendi oğlumdan karaciğer nakli oldum. Karaciğer tamamen bittiği için; yürümekte, nefes almakta, yeme içme konusunda olsun her şeyde çok sıkıntılar yaşamıştım. Elhamdülillah ameliyatımız olup naklimiz gerçekleşti. Şu anda çok şükür eski günlerime kavuştum, rabbime şükürler olsun" dedi.

Türkiyenin dört bir yanında derman aradı! Kendi evladı hayatını değiştirdi
Başlık ResmiTürkiyenin dört bir yanında derman aradı! Kendi evladı hayatını değiştirdi

ŞİMDİ CAMİDE MÜEZZİNLİK YAPIYOR

Hasta olduğu süreçte 1 buçuk yıl boyunca camiden uzakta kalan ve karaciğer naklinin ardından yeniden camiye ibade gelen Akpınar, camide müezzinlik yapmaya başladığını belirterek "Allah rızası için müezzinlik yapıyorum. 1 buçuk sene önce ağır hasta olduğum zaman ibadetleri evde yapıyordum ve camiden tamamen kesilmiştim. Cumaları da kılamıyordum ve tamamen artık yattığım oturduğum yerden namaz kılıyordum. Şu anda sağlığıma kavuştum ve çok şükür gene eskisi gibi camimize geliyorum. Üzerime düşen bir şeyler olursa Allah rızası için yapmaya çalışıyorum. Ağrım ve sızım da kalmadı, Rabb'ime şükürler olsun. Şu anda çok rahatım. Kendi oğlumdan aldığım nakli Remzi Kalecioğlu sayesinde ameliyatı gerçekleştirdi ve çok teşekkür ediyoruz. Oğlumun da sağlık durumu çok şükür çok iyi oldu. Hasta olduğum zaman ümidim kalmamıştı" ifadelerini kullandı.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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