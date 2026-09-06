Güneybatı Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'deki bir hayvanat bahçesinde çalışan bir adam, uğradığı timsah saldırısı sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan çalışan hayatını kaybetti.

ABC News Australia platformunun haberine göre başkentteki "Port Moresby Adventure Park" vahşi hayat parkında, çitlerle çevrili alanda bulunan timsah, kendisini besleyen çalışana saldırdı. İhbar üzerine kolluk kuvvetleri ve tıbbi yardım ekipleri olay yerine sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ziyaretçiler parktan çıkarılırken kolluk kuvvetlerinin etkisiz hale getirdiği timsahın saldırısında ağır yaralanan çalışan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırı sonrası park geçici olarak kapatıldı.

Sosyal medyada paylaşılan videoda, saldırı anları ve havuzun kenarına tutunan çalışana çevredekilerin yardım ettiği görüldü.

Beslemek için gitti, sonu faciayla bitti! Talihsiz çalışan timsah saldırısında can verdi

"HAVUZA ÇEKMEYİ BAŞARDI"

Olayın görgü tanığı Gibson John, çalışanın timsahı beslerken saldırıya uğradığını belirterek, "Timsah, tavuğu çite getiren adama saldırdı ve onu havuza çekmeye çalıştı. O sırada yardım edemedik ama ambulansı aramayı başardım." dedi.

Ulusal basında, "Port Moresby Adventure Park" vahşi hayat parkında düzenli olarak timsah besleme gösterileri düzenlendiği ve park personelinin sürüngenlerle yakın etkileşim kurduğu kaydedildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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