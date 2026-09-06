Düğün ve nikahlarda altın alma telaşını azaltmayı amaçlayan yeni uygulamayla vatandaşlar, istedikleri ürün ve gramajı dijital ekrandan seçerek sipariş verebiliyor. Satın alınan fiziki altın adrese sigortalı kargoyla gönderilirken, böylece kuyumcuya gitme, altını önceden alma ve yanında taşıma derdi de ortadan kalkıyor. Sipariş edilen altın, İstanbul Kuyumcular Odası etiketiyle sigortalı kargo aracılığıyla ulaştırılıyor.

"Altın kiosk" projesi, özellikle düğün, nikah ve benzeri organizasyonlarda altın ihtiyacına pratik çözüm sunmayı amaçlıyor. Kiosk ekranından ürün ve gramaj seçimi yapan kullanıcılar, gerekli bilgileri sisteme girerek işlemlerini tamamlıyor. Sipariş edilen fiziki altın, İstanbul Kuyumcular Odası güven etiketiyle birlikte sigortalı kargo aracılığıyla belirtilen adrese ulaştırılıyor. Böylece altının önceden satın alınması ve organizasyon boyunca taşınması nedeniyle oluşabilecek kaybolma ya da çalınma gibi risklerin de azaltılması amaçlanıyor. Projenin ilerleyen süreçte nikah ve düğün salonlarının yanı sıra oteller, havalimanları ve altına ihtiyaç duyulan farklı noktalarda yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Düğün salonlarında altın alışverişi dönemi: Kiosktan sipariş et, sigortalı kargoyla istediğin adrese gelsin

"KAYBOLMA VE ÇALINMA RİSKİ ORTADAN KALKACAK”

Projeyi geliştiren Altın Anne Kurumsal İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Ecem Karaman, projenin ilk adımını Antikkapı'da attıklarını belirterek, "Altın Anne tarafından geliştirdiğimiz kiosk projemizin ilk adımını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan Antikkapı'da attık. Pilot uygulamamızda bize destek olan Antikkapı ailesine ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etmek istiyoruz. Bugün bir düğüne giderken altınımızı önceden alıp cebimizde taşıyoruz. Kiosk ile birlikte bulunduğumuz yerden ürün ve gramajını seçerek altının fiziksel olarak belirttiğiniz adrese gönderilmesini sağlıyoruz. Böylece önceden altın alma telaşına son veriyoruz; kaybolma ve çalınma gibi riskleri de ortadan kaldırmış oluyoruz" ifadelerini kullandı.

"OTEL VE HAVALİMANLARINA DA GELECEK"

Altının sigortalı kargoyla teslim edildiğini belirten Karaman, "Kiosk üzerinden ürün ve gramajlarını inceleyerek özgürce seçim yapabiliyorsunuz. İstenilen bilgileri dijital olarak vermeniz yeterli. İşleminiz sistem üzerinden kayıt altına alınarak gerçekleştiriliyor. Sonrasında ise tercih ettiğiniz ürün, sigortalı kargo ile hızlı şekilde belirttiğiniz adrese teslim ediliyor. Altın Anne markamızdan gönderilen bütün ürünler ise İstanbul Kuyumcular Odası güven etiketiyle birlikte teslim ediliyor. Aslında biz kiosk ile birlikte altının fiziki olma özelliğini ortadan kaldırmıyoruz. Dijital dünyanın kolaylığıyla birlikte fiziki altına ulaşmayı daha erişilebilir ve daha pratik hale getiriyoruz. Kiosklar nerede olacak? Özellikle altına ihtiyaç duyulan nikah ve düğün salonlarında, otellerde, havalimanlarında. Altına ihtiyaç duyulan her yerde olmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Düğün salonlarında altın alışverişi dönemi: Kiosktan sipariş et, sigortalı kargoyla istediğin adrese gelsin

VATANDAŞ ŞAŞKIN: “KEŞKE HER YERDE OLSA”

Kiosku kullanan İrem Yılmazer ise cihazı ilk gördüğünde şaşırdığını ifade ederek, "Aslında cihazı görünce başta çok şaşırdım, 'Altın alınır mı, nasıl alınır?' diye. Ama cihazın karşısına geçtiğinizde cihaz sizi çok kolay bir şekilde yönlendiriyor. Hemen ürünü seçiyorsunuz, adresinizi giriyorsunuz ve altını alabiliyorsunuz. Zamandan büyük tasarruf sağlıyor. Ben çok sevdim, keşke her yerde olsa" dedi.

Erdem Yılmazer de uygulamaya ilk başta temkinli yaklaştığını belirterek, "İlk başta tedirgin yaklaşmıştım ama fiziki POS olması cihazda güven verdi. Altını evde unutma gibi derdi kalmadığı için de hoşumuza gitti. Satın alımı yaptık. Bundan sonra nerede görsem alırım. Artık altını yanımda taşıma gibi bir derdim yok. Cihazı çok sevdik" ifadelerini kullandı.

Antikkapı Düğün Salonu yetkilisi Haydar Yavuz ise uygulamanın yaklaşık bir yıldır devam ettiğini belirterek, "Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin iştiraklerinden Antikkapı Düğün Salonu'nda yaklaşık bir yıldan beri uygulama devam etmektedir. Misafirlerimizden gelen talepler gayet olumlu" dedi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÜNCE NUR İNCE Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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