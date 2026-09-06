Talas'ta üreticinin yüzünü güldüren hizmet: Mahalle mahalle gezen banyodan 16 bin koyun geçti

Talas Belediyesinin 2019 yılında hayata geçirdiği mobil koyun banyoluğu, 7 yıldır kırsal mahalleleri dolaşarak üreticinin yanında olmaya devam ediyor. Kene ve dış parazitlerle mücadelede kullanılan mobil banyoluğun son durağı Akçakaya Mahallesi olurken, uygulamadan bugüne kadar yararlanan küçükbaş hayvan sayısı 15 bin 745’e ulaştı.

Talas Belediyesi tarafından 2019 yılında hayata geçirilen mobil koyun banyoluğu, kırsal mahallelerde hayvancılıkla uğraşan üreticilere destek olmayı sürdürüyor.

Talasta üreticinin yüzünü güldüren hizmet: Mahalle mahalle gezen banyodan 16 bin koyun geçti

KENE VE PARAZİTLERE İLAÇLI SUYLA MÜDAHALE

Kırsal mahallelerde hayvancılıkla uğraşan üreticilerin sürülerini uzak noktalara götürmesine gerek bırakmayan mobil sistemle koyunlar ilaçlı suyla yıkanıyor. Böylece özellikle yaz aylarında artış gösteren kene ve dış parazitlere karşı mücadele edilirken, hayvan sağlığının korunmasına ve üreticinin olması muhtemel kayıplarının önlenmesine katkı sağlanıyor.

Talasta üreticinin yüzünü güldüren hizmet: Mahalle mahalle gezen banyodan 16 bin koyun geçti

"BU PROJEDEN ÇOK MEMNUNUZ"

Yıllar içinde Talas’ın farklı kırsal mahallelerinde uygulanan hizmet, hayvan sağlığının yanı sıra kene kaynaklı riskler nedeniyle halk sağlığı açısından da önem taşıyor. Akçakaya Mahallesi’ndeki uygulamadan yararlanan üreticilerden Ahmet Altuntaş, hizmetten duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

"Çok memnunuz bu projeden. Her sene koyunlarımızı yıkatıyoruz, ilaçlatıyoruz. Keneye ve diğer bakterilere karşı önlem almış oluyoruz. Sayın Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın’a bu hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Çiftçilerin ve hayvancılığın her zaman yanında olduğundan dolayı."

Talasta üreticinin yüzünü güldüren hizmet: Mahalle mahalle gezen banyodan 16 bin koyun geçti

BAŞKAN YALÇIN: ÜRETİCİMİZİN YANINDAYIZ

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kırsalda üretimin devamlılığını önemsediklerini belirterek, "Hayvancılıkla uğraşan hemşehrilerimizin işini kolaylaştırmak ve sürülerinin sağlıklı olmasına katkı sunmak için bu hizmetimizi sürdürüyoruz. Üreticimizin olduğu her yerde olmaya devam edeceğiz" dedi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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