NASA'dan İstanbul'un büyüleyen görüntüleri! Gece ve gündüz uzaydan böyle göründü

Uluslararası Uzay İstasyonu, İstanbul'un uzaydan çekilen gündüz ve gece görüntülerini paylaştı. Boğaz'ın iki kıtayı ayıran eşsiz konumuna vurgu yapılan paylaşımda, İstanbul'un gece ışıkları ile İstanbul Havalimanı'nın yörüngeden görünümü de yer aldı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) X hesabından İstanbul'a ilişkin dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. İstanbul'un gündüz ve gece çekilen görüntülerini yayımlayan ISS, şehrin Avrupa ile Asya'yı buluşturan konumunu anlattı.

"ŞEHRİ İKİYE BÖLÜYOR, AVRUPA İLE ASYA'YI AYIRIYOR"

Paylaşımda İstanbul Boğazı'nın şehri iki yakaya ayırdığı, aynı zamanda Avrupa ile Asya arasındaki coğrafi sınırı oluşturduğu ifade edildi.

Uluslararası Uzay İstasyonu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul üzerinde gündüz ve gece. Türkiye'deki İstanbul Boğazı şehri ikiye bölüyor, Avrupa ile Asya'yı ayırıyor ve Marmara Denizi'ni Karadeniz'e bağlıyor."

NASAdan İstanbulun büyüleyen görüntüleri! Gece ve gündüz uzaydan böyle göründü

İSTANBUL'UN GECE IŞIKLARINI UZAYDAN GÖRÜNTÜLEDİLER

ISS, İstanbul'un gece görüntüsündeki farklı ışık tonlarına da özel olarak değindi.

"Geceleri eski kehribar tonlu ışıklar, daha yeni ve parlak LED ışıklarla tezat oluşturuyor."

NASAdan İstanbulun büyüleyen görüntüleri! Gece ve gündüz uzaydan böyle göründü

Paylaşımda, İstanbul Havalimanı'nın da uzaydan net şekilde görülebildiği ifade edildi:

"İstanbul Havalimanı da yörünge istasyonundan çekilen bu görüntülerde açıkça göze çarpıyor."

TEMMUZ AYINDA DA İSTANBUL'U PAYLAŞMIŞLARDI

İstanbul, temmuz ayında da uzaydan çekilen görüntüleriyle gündeme gelmişti. NASA, Karadeniz ile Marmara Denizi'nde görülen turkuaz renk değişimini gösteren uydu ve uzay görüntülerini yayımlamıştı.

NASAdan İstanbulun büyüleyen görüntüleri! Gece ve gündüz uzaydan böyle göründü

NASA'nın PACE uydusu ile Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan elde edilen görüntülerde Karadeniz, Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı boyunca görülen turkuaz tonlar yer almıştı.

Renk değişiminin mikroskobik fitoplankton yoğunluğundaki artışla bağlantılı olduğu belirtilirken, Karadeniz'den Marmara Denizi'ne uzanan turkuaz görünüm uzaydan görüntülenmişti.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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